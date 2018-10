Kjell Ingolf Ropstad: - Denne dagen er avgjørende

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad er svært spent på dagens resultat.

SOTRA (Nettavisen): Hordaland sender ni blå og fem røde. Det ble klart etter stemmegivningen ved 14-tiden.

- Stort engasjement

Nettavisen fikk en rask prat med nestleder Kjell Ingolf Ropstad før han forlot årsmøtet klokken 13.30.





- Hvordan synes du fylkesårsmøtet i Hordaland har vært, Ropstad?

- Jeg synes det har vært et flott møte, godt møte, stort engasjement, så nå er det kjekt å reise hjem.

- Nå må jeg rekke et fly, det skal bli godt å komme hjem, sa Kjell Ingolf Ropstad til Nettavisen.

- Hvor skal du nå?

- Nå skal jeg ha fri. Søndag er en annerledes dag, vet du, så det blir godt.

- Avgjørende for utfallet

- Hvor mange blå delegater har du forventning til her i dag?

- Flere sier åtte, så da har jeg et håp om at vi skal klare ni.

- Hvor spent er du på resultatene hos de fire andre fylkeslagene som har årsmøter i dag?

- Jeg er naturlig nok spent på det, det vil være helt avgjørende for resultatet på landsmøtet, og jeg har håp om at det i alle fall blir nok til at vi sikrer flertall for å forhandle med regjeringen Solberg først.

- Ikke sikker

- Hvor sikker føler du deg på seieren?

- Jeg er ikke sikker på noe, nå er det nokså åpent og jevnt, så landsmøtet skal få si sitt. Men nå skal jeg rekke et fly, det skal bli godt å komme hjem, svarer Ropstad.

Fire avstemminger

Ved 12-tiden ble det klart at Hordaland KrF skal sende en representativ delegatfordeling.

Fire avstemminger skal avholdes innen klokken 15:

Forholdstall eller ei i delegasjonen: 51 til AU, 36 til Husa.

Om KrF skal gå i regjering eller ei, 78 mot ni.

Om KrF skal gå til høyre eller til venstre, ni blå, fem røde.

Velge delegater.



