Kjell Ingolf Ropstad advarer mot ytterste venstre

GARDERMOEN (Nettavisen): Maktkampen i KrF blomstrer på partiets ekstraordinære landsmøte.

KrF-toppene prøver iherdig å overbevise 190 delegater om hva som er rett vei videre.

Like etter at KrF-leder Knut Arild Hareide hadde varslet sin avgang hvis han taper, var det nestleder Kjell Ingolf Ropstads tur.

– Ut ifra størrelsen er det knapt noe parti noengang som har fått bedre gjennomslag enn KrF. Det er nettopp gjennomslag for våre saker og verdier som gjør at jeg mener vi bør gå for et sentrum/høyre-samarbeid med en regjering ledet av Erna Solberg, sa Ropstad fra talerstolen.

- Betydelig gjennomslag

Han mener partiet har fått betydelige gjennomslag i samarbeid med Høyre, Venstre og Frp og mener det taler for å gå til høyre.

- Jeg håper vi går en vei som gir oss en historisk mulighet til å bekjempe sorteringssamfunnet og ikke en vei hvor det er så og si umulig, sa han.

Ropstad advarte mot å gå i en mindretallsregjering med Ap og Sp, som vil gjøre KrF helt avhengig av ytterste venstre.

I talen viste han blant annet til KrFs gjennomslag for å få ned CO2-utslippene i samarbeid med dagens regjering. Det satte han opp mot det den Ap-ledede rødgrønne regjeringen fikk til mellom 2005 og 2013.

- I samlet flokk kastet vi Ap

– For fem år siden kastet vi i samlet flokk en Ap-ledet regjering. Jeg satt selv i energi- og miljøkomitéen da Ola Borten Moe var oljeminister og gasskraftverkene spydde ut CO2. Jeg var frustrert. Klimapolitikken flyttet seg ikke en milimeter. Man var bare opptatt av å kjøpe kvoter, sa Ropstad.

– Men nå, etter fem år der KrF har hatt en solid hånd på rattet, er CO2-utslippene på sitt laveste siden 1995. Høyre og Frp er konstruktive samarbeidspartnere, mens Venstre dytter på, fortsatte han.

- Min klare anbefaling er en høyre-sentrum-regjering, sa Ropstad avslutningsvis - og fikk i likhet med Hareide, trampeklapp.

