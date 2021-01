Kjell Ingolf Ropstad sa ja til gjenåpning - ber foreldre drikke minst mulig

Statsråden forsvarer gjenåpningen av Vinmonopolet.

Regjeringens stenging - og gjenåpning - av Vinmonopolet har skapt mange overskrifter de siste 48 timene.

For - det å stenge 45 polutsalg i en drøy uke - fikk tørste nordmenn til å gå mann av huse. Bildene av polferden talte for seg: Køer på hundrevis av meter frem til stengetid lørdag.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) forsvarer begge deler:

- Prinsipielt mener jeg det var riktig å stenge ned fordi situasjonen var såpass uoversiktlig, sier Ropstad til Nettavisen - og legger til at:

- Når så de helsefaglige rådene om at dette ville føre til økt mobilitet fordi mange dessverre trosset vår råd, mener jeg det var riktig å snu.

- Ingen grunn til å overprøve dette

Ropstad forklarer at det ville kunne forsinket prosessen med å få barnas hverdag tilbake til normalen:

- Det aller viktigste for oss er å prioritere barn og unge slik at vi raskest mulig får åpnet opp deres aktivitetstilbud i hverdagen,

- I verste fall kunne også smitten blitt spredd videre, så her hadde vi ingen grunn til å overprøve helsemyndighetene.

- Men hva med å stenge alle pol i en uke?

- Jeg har ikke sett at noen har anbefalt det, øl og vin er jo en lovlig vare, øl selges fortsatt i matbutikkene, sier han.

- Drikk minst mulig!

- Hvordan vil du forklare dette til de barna som opplever alkoholmisbruk hjemme og som nå ser at tørste nordmenn og hundremeter lange køer blir resultat av en korona-restriksjon?

- Jeg er veldig bekymret, og min soleklare oppfordring til alle foreldre er: Vær forsiktig, drikk minst mulig nå som barna er mer hjemme.

- Og – så er det veldig viktig at døgnet rundt er det hjelp å få. Hvis du opplever misbruk hjemme, med alkohol eller rus, ikke nøl med å ringe en av tjenestene, sier statsråden.

Alarmtelefonen for barn og unge nås på telefon 116 111.

- KrF er ikke imot Vinmonopolet

- Du har ikke bare ansvar for barn og familier. Du er også KrF-leder. Hvordan er det i en sak som denne, hvor vi ser alkohol fremstår som så viktig?

- KrF er ikke imot Vinmonopolet. Senest i forrige uke gikk vi imot salg av vin i butikker og bensinstasjoner, men regjeringen – og jeg – vil gjøre det vi kan for å trygge barns hverdag og det gjør vi best ved å redusere smittespredning, sier Ropstad.

- Jeg er veldig spørrende til de prioriteringer som gjøres, sa leder i Sentrum, Geir Lippestad, til Nettavisen tidligere mandag.

- Hva som setter polet i en særstilling er vanskelig å se, ifølge ham.

Guldvog innrømmer paradoks

Helsedirektør Bjørn Guldvog kaller det et paradoks at Vinmonopolet holder åpent samtidig som mange andre butikker er stengt. Men helsemyndighetene erkjenner at det fører til økt mobilitet.

– I den situasjonen vi er i nå vil lukkede Vinmonopol skape større problemer enn de vil løse, sa Guldvog på pressekonferansen søndag kveld.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte 18. januar fersk statistikk om våre alkoholvaner, som viser at 34 prosent drikker ukentlig.

«Norge er en nasjon av polfarere»

Polkøene har vært den store «snakkisen» på sosiale medier gjennom helgen, med høy temperatur som veksler mellom dyp forargelse, humor og oppgitthet.

Her er et knippe reaksjoner fra sosiale medier:

«Kjære Oslo-folk. Har en nesten full tre liters kartong liggende. Selges til høystbydende. Husk munnbind når du kommer.»

«Norge er en nasjon av polfarere.»



«... ser at man åpna vinmonopolet fordi voksne folk flyr til nabokommunene for å stå i lange køer Vil det sei at om barn og unge valfarta til nabokommunene for å trene i idrettshaller/fotballbaner, så vil regjeringa gi etter for presset?



«Alkoholentusiaster og avhengige presser frem gjenåpning av vinmonopolet samtidig som vi har en rusdebatt gående. Det rare er at så mange unngår å se likhetene i problemstillingene.»



«Først stenge vinmonopolet , deretter åpne det igjen 24 timer senere. Er ikke det diskreditering av egne tiltak, samt innrømmelse av manglende impulskontroll?»

