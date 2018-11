Kjell Ingolf Ropstad slår tilbake mot kritikken

- Det er ikke riktig som VG skriver at Høyre har iscenesatt dette, sier KrFs nestleder.

STORTINGET (Nettavisen): I en pause i budsjettforhandlingene, ble KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad spurt om mandagens VG-artikkel. Der hevdes det at Ropstad ønsket rød seier internt, men samtidig hadde et superhemmelig møte med statsminister Erna Solberg (H) om abort.

- Det VG skriver er ikke riktig

Ropstad tilbakeviser kritikken:

- Jeg har vært tydelig overfor landsstyret på at Olaug og jeg har hatt møter med Erna Solberg. Det er ikke riktig som VG skriver at dette er noe Høyre har iscenesatt eller har oppfordret. Det har vært et møte for å drøfte den situasjonen som oppsto i KrF og kunne bli en realitet etter retningsvalget, sier Ropstad i pausen.

- Høyre har ikke holdt i trådene

Budsjettmøtet med regjeringen fortsetter igjen klokken 16.30.

- Kampen mot sorteringssamfunnet har vært en viktig del av KrFs helhetlige politikk lenge. Landsstyret har vært kjent med mange av disse detaljene, sier Ropstad.

Han kjenner seg ikke igjen i det bildet som skapes i VG.

- Det har ikke vært noe hemmelig møte eller en strategi hvor Høyre har holdt i trådene. Det stemmer i hvert fall ikke, avviser han en gang til, før han legger til:

- Jeg kjenner meg heller ikke igjen i dette om at «the winner takes it all». Tvert imot. Knut Arild, Olaug og jeg har jo nettopp vært opptatt av å sikre at delegasjonene skulle gjenspeile fylkesårsmøtene, sier Ropstad.

Mange av KrF-delegatene har reagert på at det ble sendt en nesten helblå delegasjon fra Rogaland til partiets ekstraordinære landsmøte.

NÆRMER SEG ENIGHET: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Henrik Asheim (H) og Abid Raja (VG) har sammen med Helge André Njåstad (Frp) frist til tirsdag med å bli enige om statsbudsjettet for 2019.

- Håper på en god dialog

Ropstad ser ikke noen grunn til å avholde et ekstraordinært landsmøte eller å legge regjeringsforhandlingene på is, som noen i partiet har tatt til orde for mandag.

- Jeg håper vi kan diskutere i ledelsen og med flere om hvordan vi kan få til en god dialog fremover, sier Ropstad.

Han sier partiet har god tradisjon med å snakke sammen.

- Det er ikke jeg noe bekymret for, sier Ropstad.

- Vi har stor tro på enighet

Stemningen er optimistisk med tanke på enighet om statsbudsjettet for 2019:

- Vi har stor tro på at vi skal klare det innen fristen i morgen, sa en optimistisk Raja til pressen etter budsjettmøtet mandag ettermiddag.

