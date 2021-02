Kjell Ingolf Ropstads dialekt skaper bekymring

13 av 20 statsråder snakker dialekter fra andre steder enn østlandsområdet.

Tidligere sjef for Utlendingsnemnda (UNE), Ingunn-Sofie Aursnes er bekymret for hvordan dialektbruk i det offentlige kan gjøre det ekstra krevende for innvandrere som forsøker å lære seg norsk, det skriver NRK.

- Når vi skal nå alle med viktig informasjon, så er det viktig at man bør prøve å normalisere språkbruken, sier hun til statskanalen.

Les også: Valgekspert om KrFs store problem: - Det er ikke mange velgere å hente

Over halvparten, 13 av 20, statsråder snakker dialekt. Aursnes har spesielt lagt merke til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Hun sier til statskanalen at dialekten kan bli et problem under koronapressekonferanser.

Ropstad sier til NRK at han har vært opptatt av å beholde dialekten sin.

- Dialekten er en del av min identitet, sier han, og legger til at han prøver å kommunisere så tydelig som mulig.

Les mer: FHI vurderer helomvending i vaksinestrategien: - Jeg er lettet

Reklame Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere