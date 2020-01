Kjell Magne Bondevik langer ut mot Siv Jensen etter regjeringsbråket

Den tidligere statsministeren er ikke nådig mot Frp-lederen i et intervju med Dagbladet.

72-åringen, som har vært statsminister i to perioder, har fulgt godt med på regjeringsbråket som har utspilt seg de siste dagene etter at regjeringen bestemte seg for å hente hjem en IS-siktet mor og hennes to barn.

Det fikk Frp til å tenne på alle plugger, og partileder Siv Jensen sa rett ut at «begeret var fullt for Frp sin del».

- Vi kommer nå til å definere noen veldig klare krav fra Frp. Så blir det opp til Erna og Høyre å ta det på alvor eller ikke ta det på alvor. Det må skje ganske raskt. For begeret vårt er nå fullt. Vi sitter ikke i regjering for enhver pris. I IS-saken har de tre andre partiene beveget seg bort fra Frp, sa Jensen til Dagbladet.

- Uhørt

Nå går Bondevik hardt ut mot uttalelsene til Frp-lederen.

- Jeg synes det er en uhørt opptreden av et regjeringsparti og også av partiets leder, sier Kjell Magne Bondevik til Dagbladet.

- Jeg ville aldri akseptert det, legger han også til.

Den tidligere statsministeren er krystallklar på at Frp har visst om avgjørelsen for lenge siden, og at de derfor burde ha vært mye bedre forberedt på stormen som ville komme.

Støtter regjeringens valg

Krf-politikeren forteller til avisen at han skjønner at saken er vanskelig å håndtere, men at regjeringen har tatt det rette valget. 72-åringen er helt klar på at uskyldige barn ikke skal lide for foreldrenes veivalg, og at moren sannsynligvis blir arrestert og kan få en dom i Norge.

PST har allerede bekreftet overfor justisminister Jøran Kallmyr (Frp) at kvinnen som regjeringen henter fra Syria med sine to barn, vil bli pågrepet ved ankomst til Norge.