Kjell Magne Bondevik tar feil

Hver dag, hver eneste time skjer nye ting i forbindelse med USA-Iran konflikten.

President Trump understreket nylig i et intervju at han ikke har noen intensjoner knyttet til et regimeskifte i Iran. Ifølge Trump har det vært fremskritt i forhandlingene med Iran.

Det har vært spekulasjoner rundt mulige skjulte forhandlinger med den iranske utenriksministeren Zarif, som er i New York i anledning et FN-møte denne uka. Dette er ikke første gang president Trump insisterer på at han ikke har intensjoner knyttet til et eventuelt regimeskifte.

Tidligere har han til og med uttalt at Iran også kan være «great» med den nåværende regimeledelsen, noe som har fått store deler av den iranske opposisjonen til å se rødt.

Les også: Irans president rede til samtaler med USA

Kan bidra til at konflikten eskaleres

Når man leser om Iran-USA konflikten i norske medier, er det dessverre bare den utdaterte, forenklede og ganske virkelighetsfjerne sammenligningen med Irak-krigen som blir presentert og samtidig blir det alarmert om at USA igjen kan havne i en type konflikt lik den som var med Irak.

Det siste utspillet denne uka var en kommentar fra Kjell Magne Bondevik, der han advarte den norske regjering mot å inngå i koalisjon med USA i Hormoz-stredet. Hensikten med et slikt felles prosjekt skal først og fremst være å trygge internasjonal, kommersiell skipsfart.

En internasjonal koalisjon for å bevare tryggheten til skipsfart kan faktisk virke dempende på konflikten mellom USA og Iran. Bondevik hevder Iran kan komme til å oppfattet et slikt prosjekt som en krigshandling og at dette kan bidra til at konflikten eskaleres.

Les også: USA: – Øredøvende taushet fra Iran

Framprovoserer krig

Bondevik nevner videre at vestlige land i en årrekke har ydmyket muslimer, blant annet gjennom Irak-krigen og mener at den pågående spenningen kan bli oppfattet som enda en ydmykelse.

Når Bondevik uttaler seg om vestlig ydmykelse av muslimer, overser han de utallige seminarene som har blitt holdt i arabiske og muslimske land i år, der en rekke muslimske land har uttrykt sterk misnøye med Irans innblanding og krigshissing i regionen.

Dette har nylig blitt ytterligere forsterket gjennom at Iran gjentatte ganger har gjort Hormoz-stredet utrygt og forsøkt å forhindre eller sabotere oljetransport mellom land i regionen.

I virkeligheten er det det iranske regimet som i de siste to månedene har drevet hærverk mot fire kommersielle skip i Omanbukta. Magnetiske miner har blitt festet på to tankskip, og en britisk oljetank ble forrige onsdag forsøkt torpedert av revolusjonsgardens små båter.

Iranske myndigheter har videre skutt ned en amerikansk spaningsdrone, en ren provokasjon. Dette ble også nylig understreket i en artikkel i Washington Post, der det står at USA, ved å vise tålmodighet, venter på at Iran skal «punche seg ut». Med andre ord er det makthaverne i Iran som forsøker å framprovosere en krig.

Les også: USA tar Iran-konflikten til FNs sikkerhetsråd

Nasjonalist

Det finnes selvsagt paralleller til Irak-krigen, men ulikhetene er langt mer påfallende. En vesentlig forskjell er fenomenet Trump, med sine spesielle særtrekk, helt ulik alle andre presidenter før ham. President Trump er først og fremst en forretningsmann som har brutt med en rekke internasjonale avtaler for å øke amerikanske økonomiske interesser.

Han er også en svoren nasjonalist, som kun er opptatt av amerikanske interesser. Hans forakt for land i den tredje verden, som han omtaler som «shithole»-land og hans siste utfall mot fire fargede demokratiske kongresskvinner med oppfordring om å dra tilbake til det dysfunksjonelle de kommer fra, viser hva slags syn han har på slike land. Med et slikt syn på verden er han den siste personen som vil ta omkostningene med å skifte ut et brutalt regime, til fordel for et annet og nytt regime gjennom krig.

SA HAN PRØVDE: USAs president Donald Trump sier at han forsøkte å stoppe tilhengerne sine fra å rope «send henne tilbake» om Ilhan Omar onsdag. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Det vil koste amerikanerne og amerikanske interesser for mye. Dette kommer også tydelig fram gjennom den behandling han har gitt den brutale nordkoreanske diktatoren Kim Jung Un. I stedet for å referere til ham som en brutal diktator som sulter sitt folk til døde i dødsleire, snakker presidenten varmt om ham, omtrent som en kompis.

Forhandling med Kim Jung UN er den eneste han er interessert i. Med en slik personlighet figurerende i Det hvite hus er sannsynligheten for at han skal starte en krig ganske minimal, selv om hans hissige sikkerhetsrådgiver, Bolton, stadig trekkes fram som en krigshisser i vestlige medier.

Les også: Krig er eneste utvei for Iran

Økonomisk krig

Forrige uke blokkerte også Representantenes hus presidentens fullmakter til å starte en krig. Et vedtak om krig må nå fattes av kongressen og ikke av presidenten alene.

I støyen fra norske mediers advarsel mot en mulig gjentakelse av Irak-krigen, er det iranske folkets lidelser under svært ekstreme amerikanske sanksjoner glemt. «The maximum pressure»-politikken fra Trump virker. Han har tidligere også sagt at han ikke har noen hast med Iran.

Det motsatte kan sies om iranske myndigheter. Irans økonomi er i ferd med å knekke sammen under de verste sanksjonene mot landet noensinne. Misnøye med regimets udugelighet, dets meningsløse ideologi om et globalt Shia-herredømme og den enorme korrupsjonen i landet, er sterkere enn noen gang tidligere i Iran.

Med andre ord er det intet akutt behov for krig fra amerikanernes side. En krig kan også påvirke Trumps popularitet og sette et mulig gjenvalg i 2020 i fare. Sagt på en annen måte: Iran er allerede i økonomisk krig.

Kompleks situasjon

Utgiftene med å sende ut amerikanske krigsskip og personell til regionen, blir trolig overtatt av de rike, allierte gulfstatene. USA vil dermed unngå store økonomiske tap. For eksempel skal utgiftene til den nedskutte spaningsdronen, trekkes fra konfiskerte iranske penger i amerikanske banker. Kostnaden for denne dronen er estimert til 200 millioner dollar.

I en slik kompleks situasjon kommer krigsscenarioet, pussig nok, fra iranske myndigheter, selv om lederen Khamanei har uttrykt behov for "ingen krig-ingen forhandling" plan. Presteskapet provoserer stadig for å redde seg selv og landets skakkjørte økonomi. Krig kan bli god butikk og redning for prestestyret. Dette vet mullaene godt. Det var dette de erfarte gjennom Irak-krigen.

Oljeprisen

Khomeini kalte den gang Iran-Irak krigen for en «gudegave», fordi den gjennom at det ble skapt en eksternt fiende, sikret og befestet prestestyrets makt. Det iranske regimet er også klar over hvilken effekt en mulig krig kan ha på oljeprisen og verdensøkonomien.

Bare ved å ta an oljeskip i arrest i går, skjøt oljeprisene i været. Man skal ikke undervurdere den makt prestestyret i Iran har. I løpet av 40 år har de laget pro-iranske Shia-proxyer over hele regionen. En slik gruppe er paramilitære pro-iranske Shia-proxyer i Irak.

Disse representerer en direkte fare for de 5000 amerikanske soldatene som er utstasjonert i Irak. Med alt dette i mente er det kanskje best om en kommer opp med bedre politiske analyser enn det forenklede «Iran er det nye Irak»-postulatet.

Det er selvfølgelig alltid fare for at en krig bryter ut ved uhell ved en så eskalert konflikt. Men den mest nærstående faren for militære angrep kan kanskje komme fra Israel, som blir direkte truet med tilintetgjørelse av mullaene i Teheran. Israel har, i motsetning til USA, i så måte ingen tid å miste.