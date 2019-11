I et sjeldent arkeologisk funn er flere store mumifiserte kattedyr funnet på gravplassen Saqqara i Egypt.

Enten, skriver The Guardian, mente man at de mumifiserte dyrene var guder, eller så mumifiserte man dyrene for så å tilby dem til gudene.

Funnet som er gjort i Egypt nylig inkluderer en rekke kattedyr, kobraslanger og krokodiller.

I tillegg har arkeologene funnet omkring 75 kattestatuer i bronse og tre, mumifiserte fugler og det som av The Guardian beskrives som en enorm mumifisert bille - på omkring tre til fire ganger sin normale størrelse.

En mumifisert krokodille er blant funnene som nå er gjort i Egypt. Foto: Khaled Desouki / NTB scanpix

- Unik

To av fem store kattedyr er identifisert som løveunger, mens man fremdeles venter på å få analysert de tre andre. Disse skal ha blitt funnet nær der mumien av en voksen løve skal ha blitt funnet i 2004.

- Om det er en gepard, en leopard, en løvinne eller en panter, så vil den være unik, sier Mostafa Waiziry Egypts antikvitetsdepartement.

Funnene er gjort på gravplassen Saqqara i Egypt, omkring 30 kilometer sør for Kairo og 20 kilometer sør for pyramidene i Giza.

Et mumifisert dyr i kattefamilien, funnet under en kjempeutgraving i Egypt nylig. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) Foto: Khaled Desouki / NTB Scanpix

Offergaver

The Guardian skriver at funnene kan fortelle nye ting om antikkens egypteres bruk av dyr i ved tilbedelse.

- Folk ville gi offergaver i form av mumifiserte dyr, sier professor i egyptologi og og mumieekspert Salima Ikram ved det Amerikanske universitetet i Kairo til The Guardian.

Hun mener funnet er fra Ptolemeertiden, som varte fra omkring 300 år til omkring 30 år før vår tidsregning.

- Jeg synes det er en av de mest spennende seriene med funn av dyremumier som er gjort noen gang, sier hun.

Det ble funnet flere kattedyr i Egypt, i tillegg til slanger, krokodiller og en bille. Foto: Khaled Desouki / NTB Scanpix

Håper på flere besøkende

De siste årene har Egypt lagt stor vekt på markedsføringen av nye arkeologiske funn i håp om å trekke nye turister til landet, og nå håper myndighetene at de nye funnene skal lokke besøkende når det nye museet Grand Egyptian Museum etter planen åpner neste år, etter flere utsettelser, skriver The Guardian.

- Det er fantastisk reklame for Egypt, sier antikvitetsminister Khaled El-Enany.

Turistnæringen har de siste årene blitt påvirket negativt av uroen og volden som fulgte etter at Hosni Mubarak ble styrtet i 2011.

I desember i fjor gjorde arkeologer et annet stort funn, også da i Saqqara. De oppdaget et 4.400 år gammelt gravkammer, som skal ha tilhørt en høytstående tjenestemann. Her fantes blant annet svært godt bevarte statuer og veggmalerier.

