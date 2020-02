Kjendis-kriminell investerte i eiendom med millioner i kontanter. Så gikk det galt

Fikk penger av NAV mens han investerte millioner i cash. Så gikk det galt.

Dette er en røverhistorie som handler om Imran Saber - alias «Onkel Skrue» - millioner av kroner levert i kontanter og kunst, en Oslo-investor med lånebehov, en eplehageutbygging i Bærum, angivelige trusler, og besøksforbud ilagt av Oslo tingrett.

Vi starter med Imran Saber (42). Han har i en årrekke vært en av Oslos mest kjente og omtalte kriminelle personer. Saber er dømt for vold, vinning og narkotika, og ble forsøkt drept i 2010, da han ble skutt sju ganger i en garasje på Jordal.

Selv har Saber fortalt (i forbindelse med en av mange rettssaker mot ham) at han er en kremmer som driver utlån og handel i kunst og smykker. Han driver også utlånsvirksomhet.

Nettavisen skrev om Imran Saber første gang i 2006 da vi fortalte om jakten på millionutbytte etter Nokas-ranet i Stavanger i 2004.

Siden ble Imran Saber dømt for å ha investert Nokas-millioner i hasjsmugling i den såkalte Wonderboy-saken. Han var også involvert da nasjonalskattene Munch og Madonna kom til rette igjen i 2004.

Tidligere denne måneden ble han dømt for å ha sendt sjikanerende meldinger til politifolk.

Investeringen

Så sent som i 2018 fortalte Imran Saber i Oslo tingrett at han mottok arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette er en trygdeordning som skal hjelpe klienter ut i arbeidslivet.

Flere kilder forteller at Imran Saber har utsatt personer for svært ubehagelige opplevelser, i jakten på pengene han mener er hans. Foto: Privat

Samtidig hadde Saber altså millioner å investere, og det gjorde han i et prosjekt som Oslo-investoren Morten Gottchalk (66) har i Bærum.

Gottschalk er en eiendomsinvestor som er involvert i flere eiendomsselskaper. Gjennom et av disse - Prudencia AS - har han prosjektet Villa Borgen.

I 2017 skrev Budstikka (for abonnenter) og Botrend om «eplehageutbyggingen» på tomta til ærverdige Villa Borgen på Blommenholm. Planen var å bygge seks leiligheter på cirka 180 kvadratmeter på nedsiden av den gamle villaen fra 1915.

Utbetalingene fra Saber

Imran Saber betalte seg inn i dette «eplehage»-prosjektet. Det gjorde han gjennom flere låneutbetalinger til investor Gottschalk før prosjektet var godkjent av kommunen.

Låneutbetalingene skjedde mot at Saber skulle få kjøpe en leilighet i Villa Borgen-prosjektet til kostpris.

Nettavisen har fått opplyst fra flere kilder, som er uavhengige av hverandre og som har svært god kunnskap til avtalen og låneutbetalingene, at det var snakk om cirka 2,5 millioner kroner, som skal ha blitt utbetalt fra Saber i kontanter, kunst og en klokke. Pengene ble utbetalt i mange mindre beløp.

Her ser du hvordan leiligheten var tenkt plassert foran Villa Borgen. Det skulle være seks store leiligheter fordelt på to bygg med tre etasjer i hver. Det er dette prosjektet som fikk avslag i 2018. Foto: (Crux Arkitektur AS/tegninger sendt Bærum kommune)

Kontakten med Saber fikk Gottschalk gjennom Alexander Aune (50), som Gottschalk har drevet forretninger med i mange år. Det var Aune som mottok pengene fra Saber, og overleverte til Gottschalk.

Avtalen

Pengene ble altså utbetalt mot en avtale. På avtalen fra august 2017, som Nettavisen har sett, står det tre navn: Morten Gottschalk, Alexander Aune og Imran Saber. Den sier at «Imran M. Saber har en opsjon til å kjøpe avtalt leilighet i prosjekt Villa Borgen AS til budsjettert kostpris».

En kilde forklarer: - Hvis du har en tomt i hagen og bygger et hus for 1,3 millioner og det er verdt 7 millioner, så er jo det lønnsomt. Det er sånn det er å være utbygger - at man kjøper en tomt, setter opp en bygning, og selger gjerne med en god avanse. Saber ønsket å være med på det.

Nettavisen har fått opplyst at prosjektet hadde budsjettert med cirka 11 millioner i byggekost per leilighet. Ut fra lignende leiligheter Nettavisen har sjekket til salgs sentralt i Bærum, ville salgsprisen ha vært cirka 21 millioner.

Fordi overskudd av salg av egen bolig er skattefritt når du har bodd i boligen i minst ett år, så ville Saber med dette regnestykket tjent 10 millioner skattefrie kroner ved salg etter ett års botid.

I denne versjonen av prosjektet ved Villa Borgen, er det tegnet inn en leilighet på toppen av den ene bygningen. En av Nettavisens kilder, sier av Saber var tiltenkt en slik leilighet på toppen av det ene leilighetsbygget. Foto: (Skaara Arkitekter/foreløpig utkast sendt Bærum kommune)

Problemene

Problemet oppsto da Bærum kommune ikke godkjente prosjektet.

«Søknad om leilighetsbygg avslås. Det vises til at deler av tiltakstomta inkludert område for avkjørsel er i strid med arealformål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i kommunedelplan ny E18» står det i avslaget fra januar 2018.

Etter dette var det mye korrespondanse mellom arkitektfirmaet og kommunen om prosjektet. Det er uvisst for Nettavisen om prosjektet noen gang vil bli realisert.

Villa Borgen ligger mellom E18 og Blommenholm Båtforening. Her var planen å fortette med seks store leiligheter, men Bærum kommune har avslått prosjektet.





Ville ikke vente på Villa Borgen

Uansett: Etter de uforutsette problemene for byggeplanene, ville Imran Saber ut av prosjektet. Han skal ikke ha vært interessert i å vente på at prosjektet ble realisert. Det var snakk om at Saber kunne kjøpe en annen leilighet av Gottschalk, men dette ble heller ikke noe av.

Og nå begynte konflikten som etterhvert havnet i Oslo tingrett.

750.000 utestående

Saber ville ha tilbake pengene han hadde utbetalt - med renter. Konflikten har handlet om hvor mye penger Gottschalk skulle betale tilbake. Nettavisen kjenner til at Gottschalk mener han har betalt tilbake alt han skylder, inkludert renter.

Nettavisen får opplyst at Saber, i august 2019 mente at Gottschalk fremdeles skyldte cirka 750.000 kroner. Personen vet ikke om dette er beløpet Imran Saber mener er utestående i dag.

- Jeg vet ikke om det er gratis hos Saber, å gå til politiet og lage et helvete, når du faktisk skylder penger, sier en av kildene til Nettavisen.

Trusler

Denne inndrivelsen skulle bli så belastende for Gottschalk, at han gikk til politiet og ba om besøksforbud.

Flere kilder forteller til Nettavisen at det er svært ubehagelig å bli utsatt for Imran Saber når han jakter på penger han mener er hans. En lignende sak med Saber, som omhandlet en forretningsmann i Tønsberg, er tidligere omtalt i VG.

Ifølge Gottschalk og hans familiemedlemmer, som vitnet i Oslo tingrett, samt SMS-er som Nettavisen har tilgang til, skal Saber blant annet ha ringt og sendt mange titalls meldinger til investoren og hans familie. I en sms Nettavisen har fått tilgang til, som skal ha kommet fra Saber, står det at han skal «skrike og hyle» og «fortelle at du skylde meg penger og svindlet meg» og «Avtalte renter må du og skal du betale og til slutt blir du måtte betale alt».

Det skal også ha blitt begått hærverk på biler, etter det Nettavisen får opplyst, og en kilde sier at Saber også har brukt vold.

Gottschalk har anmeldt Saber, men den ble henlagt av politiet. Oslo tingrett har derimot ilagt Saber forbud mot å oppsøke eller kontakte Gottschalk og familien.

Besøksforbud

Saber fikk kjennelse om besøksforbud mot Gottschalk og hans familie i september. I desember ble den forlenget til slutten av mars 2020.

Da forlengelse av besøksforbudet ble behandlet i Oslo tingrett i desember, fortalte også andre familiemedlemmer av Gottschalk om ubehagelig kontakt med Saber, og ubehagelige «hendelser» som også skjedde etter at Saber fikk besøksforbud første gang.

I kjennelsen fra desember står det blant annet: «Påtalemyndigheten har begrunnet besøksforbudet med henvisning til fornærmedes forklaring i avhør, der fornærmede (Gottschalk) har forklart om uenigheter om tilbakebetaling av et pengelån, og om at mistenkte i kjølevannet av dette har sendt flere trusler til fornærmede».

- Løgner og vrangforestillinger

Til Oslo tingrett forklarte Saber at (vi siterer tingretten): «... motivet bak besøksforbudet var motvilje mot å betale skyldig gjeld og trenering av tilbakebetalingen».

Saber fikk støtte fra Alexander Aune, som altså er mellommannen som mottok pengene fra Saber og viderebetalte dem til Gottschalk, og som er en del av opsjonsavtalen mellom Saber og Gottschalk.

Både Saber og Aune beskrev Gottschalk i retten som en «syk mann som farte med løgner og/eller vrangforestillinger».

Forutseende

Regnskapstallene for Prudencia AS er ikke oppløftende lesing. Etter akkumulerte tap på 17,3 millioner kroner i 2017 og 2018 står selskapet med en negativ egenkapital på 14,7 millioner kroner, en gjeld på 32,6 millioner kroner, og ved utgangen av 2018 hadde selskapet 13 kroner i banken, ifølge regnskapstallene på Proff.no.



Selskapet eies av familien Gottschalk, og det er Morten Gottschalk som har alle A-aksjene.

Navnet «Prudencia» er for øvrig avledet fra latin «prudentia», som betyr evnen til å se fremover.

Nettavisen har vært i kontakt med Imran Saber, Morten Gottschalk og Alexander Aune. Ingen av dem ønsker å la seg sitere i artikkelen.