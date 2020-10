Kjent artist dømt til ubetinget fengsel etter råkjøring

Musikeren ble tatt i 108 kilometer i timen i 50-sone på E18. Han må også klare seg uten førerkort i en lang periode.

OSLO (Nettavisen): Musikeren i 50-årene bosatt i Oslo ble dømt til ubetinget fengsel i 16 dager og får ikke kjøre bil på 21 måneder etter å ha tråkket for hardt på gasspedalen på E18 ved Sande i Vestfold i mai i år. Saken var mandag oppe som en tilståelsessak i Oslo tingrett, og domfelte vedtok dommen på stedet.

Mannen sto tiltalt for råkjøring etter å ha blitt tatt i en måling som viste 108 km/t på et sted hvor høyeste tillatte hastighet var 50 km/t.

Hendelsen skjedde klokken 21.50 om kvelden.

Erkjente fartsovertredelse

Tiltalte har erkjent å ha kjørt over tillatt fartsgrense, men har forklart at han ikke så skiltet med 50-sone, som kom fordi det ble varslet om veiarbeid på stedet og innsnevring av veien.

Musikeren møtte for retten i Oslo tingrett tiltalt for råkjøring på E18 i Vestfold. Foto: Trond Lepperød (Mediehuset Nettavisen)

I retten forklarte artisten at han ikke så skiltet med 50-sone, men retten mente dette ikke kunne tillegges vekt.

«Etter rettens syn kan ikke dette anses som særlige omstendigheter med hensyn til kjøring, kjøreforhold eller personlige forhold som kan tilsi en annen reaksjon enn det klare utgangspunktet det er vist til over (ubetinget fengselsstraff, red. anm.).

Som det fremgår av anmeldelsen og skiltplan for stedet var det flere skilt som varslet om veiarbeid og gradvis nedsettelse av fartsgrense fra 110 til 80, 70 og til slutt 50 kilometer i timen. Som tiltalte selv har forklart, var det en innsnevring av motorveien til ett felt på stedet. Det var med andre ord forhold på stedet som tilsa redusert fart, i tråd med skiltingen», står det i dommen.

Det oppsto ingen farlige situasjoner, men hadde det gjort det, ville det vært straffeskjerpende, heter det videre i dommen.

I tillegg til den ubetingede fengselsstraffen ble mannen altså dømt til tap av retten til å føre motorvogn i 21 måneder og må avlegge full ny førerprøve før gjenerverv av føreretten kan finne sted.

«Tiltalte har forklart at han har behov for bil i sitt arbeid, men tap av føreretten fremstår ikke vesentlig mer byrdefull for ham enn for andre som bruker bil i det daglige», skriver retten i dommen.

Advokat John Christian Elden. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Elden: - Var uoppmerksom

- Han vedtok dommen på stedet for å bli ferdig med saken. Retten satte ned tapstiden med to måneder, så vi får se ham litt tidligere bak rattet igjen. Heldigvis la retten til grunn at han bare hadde vært uoppmerksom og ikke bevisst neglisjerte det nedsatte fartsskiltet på motorveien, sier mannens advokat, John Christian Elden, i en SMS til Nettavisen.

Mannen selv ønsker ikke å kommentere dommen.

Politiadvokat Maria Weider skrev i en mail til Nettavisen forrige uke at hun ikke vil kommentere den konkrete saken før behandling i retten, og at hennes uttalelser var på generelt grunnlag.

- Ved domfellelse for kjøring i en hastighet over 96 km/t i 50-sone, gis det normalt en reaksjon på ubetinget fengsel. Som et utgangspunkt legger man til grunn at personer er ustraffet. Er vedkommende tidligere straffet for lignende forhold, kan dette være skjerpende ved utmålingen av straffen. Tilståelse skal vektlegges, og vanligvis gis man en noe redusert straff, avhengig av sak og de øvrige bevisene.

Mannen er medlem i et populært norsk band som har har holdt det gående i flere år og vært på toppen av norske hitlister.