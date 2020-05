Kjent svensk advokat er død etter å ha fått koronaviruset

Den kjente advokaten Claes Borgström er død etter en tids sykdom, opplyser hans datter til det svenske nyhetsbyrået TT.

Til Expressen forteller hans nære venn Thomas Bodström at Borgström døde etter å ha fått korona.

- Ja, han døde på grunn av korona. Vi var på samme begravelse for fire uker siden, og det kan hende han ble smittet der, sier Bodström til Expressen.

Borgström var advokat i en rekke kjente kriminalsaker, blant annet var han forsvarer for Thomas Quick. Han var også bistandsadvokat for de to kvinnene som anmeldte WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange for overgrep.

Borgström ble Sveriges første mannlige likestillingsombud i 2000, en stilling han hadde fram til 2007.

Året etter ble han likestillingstalsperson for Socialdemokraterna. I november 2013 forlot han partiet og meldte seg inn i Vänsterpartiet.

Claes Borgström ble 75 år.