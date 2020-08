Kjerkol innrømmer statsrådsambisjoner

Etter et høydramatisk landsmøte i Trøndelag Arbeiderparti innrømmer den nye fylkeslederen Ingvild Kjerkol at hun åpner for å bli statsråd.

Kjerkol er allerede helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, samt stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag og nå fylkesleder i Trøndelag. Les også: Ingvild Kjerkol valgt til ny leder i Trøndelag Arbeiderparti – Alle som driver med politikk, har lyst til å bli statsråd. Men det er det ikke jeg som avgjør. Min oppgave nå er å sørge for at vi gjør et best mulig valg i Trøndelag, sier Kjerkol til VG. – Du kommer til å ha på telefonen på valgnatta, og vente på at Jonas Gahr Støre ringer? Les også: Trond Giske: - Vi er ved veis ende nå – Vet du, jeg har alltid på telefonen. Så lenge jeg har strøm nok, sier Kjerkol og ler. Kjerkol, som er fra Stjørdal i Nord-Trøndelag, vant valget med 156 mot 75 stemmer mot den innstilte kandidaten Marit Bjerkås. (©NTB)