Kjernekraft kan løse klimakrisen

Sverige bør fortsette med sin kjernekraftproduksjon, og fungere som veiviser for energiutformingen i Europa, skriver 2. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom.

Av Bjørn Emil Nesset. 2.nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom

I Nettavisen 19. november vises det klare skildringer og tiltak som må til for å møte klimakrisen på alvor. Det er bare en gedigen «hake». Verdens befolkning skyr tiltaket mer enn pesten. Hva gjør vi?

Som mange andre nordmenn ble jeg tidligere i vår helt oppslukt av HBOs Chernobyl. Serien var ikke bare altoppslukende, men den ga også en nokså god skildring av de tragiske timene og etterdønningene i den lille atomkraft-byen, Pripjat. I Norge fikk man også kjenne kreftene og ettervirkningene av Tsjernobyl, hvor stråling og høy radioaktivitet gjorde høyt utslag.

Jeg skjønner derfor at folk er skeptisk til atomkraft, jeg må innrømme selv at jeg kan bli i tvil enkelte ganger. Men når det er sagt, så må vi begynne å ta fakta og konsekvenser inn over oss.

La det først være klart; Fremskrittspartiets Ungdom er enige i at noe må gjøres. Verdens CO2-utslipp må ned med 45% innen 2030, for å i det hele tatt nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Men her kreves det en liberalistisk og realistisk klimapolitikk for å nå målene, ikke fordyrende symboltiltak som gjør hverdagen vanskeligere for folk flest.

Verdens kullforbruk må fases ut, og det fort. Selv om USA og Europa brenner mindre kull, øker bruken kraftig i Asia. Og det er dessverre ikke bare forbruket som øker, det ser ut til at etterspørselen blir større. Hvorfor? Verden trenger strøm.

Verdens energibehov

Strøm til oppvarming av hus, strøm til matlaging, strøm til å fungere i hverdagen. Flere peker på at kullforbruket må ned. Olje- og gassproduksjonen må ned. Vindmøller er ikke pent, og vannkraft har vi nok av. Men strøm og energi får vi altså ikke nok av. Hvordan skal vi da klare og forsyne verdens energibehov når samfunnsdebatten bærer preg av at hva som ikke er pent eller bra nok for energiproduksjon?

Jeg mener at en av del av løsningen er for det første å ikke kutte ned på Norges olje- og gassproduksjon. Det er ikke foruten grunn at Storbritannia hadde sin første kullfrie uke siden 1884 nå i sommer, men det er en annen diskusjon. For det andre, mener jeg at Europa og verden generelt burde starte å satse på kunnskapsbasert atomkraft.

Kjernekraft kan fungere

Vi skal ikke se lengre enn til våre naboer i Sverige, hvor kjernekraft benyttes i stor grad. Der finnes det åtte kjernereaktorer som produserer rundt 40% av landets energi. Selv om debatten også har rast i Sverige, har svenske myndigheter valgt å opprettholde reaktorene frem til 2040. For min del skulle jeg sett at Sverige fortsatte sin kjernekraftproduksjon og fungert som en veiviser i energiutformingen i Europa.

Vi vet at kjernekraft er så og si fri for utslipp av drivhusgasser, og når det kommer til avfall har eksempelvis Sverige utarbeidet gode planer for håndtering av det radioaktive avfallet. Produsentene er pålagt å betale en avgift til et fond som de svenske myndighetene administrerer. Fondet skal brukes til å dekke utgiftene knyttet til sluttforvaring av avfallet på sikre områder.

Jeg er ikke i tvil. Skal vi redusere verdens klimagassutslipp må vi begynne å tenke nytt, og kanskje bruke metoder vi allerede vet fungerer. Vi må heller fokusere på å opplyse befolkningen om de mulighetene som ligger i kjernekraft, og at dette kan være med på å løse en av vår tids største kriser.