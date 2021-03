Kjetil Rolness langer ut etter kortspill på Grønland

Samfunnsdebattant Kjetil Rolness ironiserer over «manglende informasjon» til innvandrerbefolkningen.

Som Nettavisen har omtalt tidligere er det en enorm overrepresentasjon av smitte og innleggelser blant store deler av innvandrerbefolkningen. Bydelskartet i Oslo viser også at smitten den siste tiden kommer i stor grad fra Oslo Øst.

I de siste tallene fra Oslo kommune er det 162 smittede per 100.000 innbygger i Frogner bydel. I Stovner er tilsvarende tall 468,2.

Det har vært heftige diskusjoner om hvorfor smitten er så mye høyere blant deler av innvandrerbefolkningen. Frp-politiker Jon Helgheim mener det handler om manglende integrering, og at de ikke følger smitteverntiltak. Andre har påpekt at innvandrere ofte bor trangere, og ikke har like god tilgang på informasjon.

Les mer: Reagerer på nye tall fra FHI: Denne innvandrergruppen blir 17 ganger oftere innlagt med korona

Politiet slo til

Søndag kveld slo politiet til mot to medlemsklubber på Grønland. Politiet skrev på Twitter at det var 33 personer samlet til å spille kort på den ene klubben. På det andre stedet var det 49 personer som så på fotball.

Klubbene, som ligger i Olafiagangen på Grønland, er medlemsklubber for henholdsvis kurdere og somaliere.

Les mer: Opprør på Facebook: Kjendislege fillerister Molde-ordfører

Samfunnsdebattant Kjetil Rolness er iallfall i liten tvil om hva han mener:

– I det resten av Oslo feirer et år med sosial isolasjon, og i stedet for vaksine får beskjed om å utstå ytterligere innstramninger, samles 33 menn for å spille kort og 49 menn for å se på fotball i to medlemsklubber på Grønland - for henholdsvis somaliere og kurdere, skriver Rolness i et facebook-innlegg som har fått over 1.400 likerklikk.

– Nå er det lett å tenke at disse gruppene gir fan i smittevern. Men da må vi huske at de bor trangt, ikke har råd til kortstokk og TV, ikke kan påregnes å vite hva som foregår i samfunnet rundt dem, skriver han.

Les også: Kraftige reaksjoner på Oslo-angrepet fra Molde-ordføreren

Burde gi 4 milliarder

Han ironiserer over at det er «storsamfunnet som har sviktet IGJEN», og påpeker at alt av koronainformasjon er tilgjengelig på en rekke språk på både hos FHI og Oslo kommunes nettsider.

– Regjeringen vedtok nettopp å gi 40 millioner til frivillige organisasjoner for å spre informasjon til innvandrere. Dette beløpet må snarest heves til 400 millioner, eller om nødvendig 4 milliarder kroner. Det er ikke vår nasjon verdig å ikke innvie innvandrerbefolkningen i den kunnskapen majoriteten har, f.eks. om risikoen for smitteoverføring via hjerter knekt og spar dame utenfor kohorten, skriver han.

Les mer: Senterpartiet vil gi nye rettigheter for ulovlige innvandrere: – Oppsiktsvekkende

Se hele Facebook-innlegget:

115 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

Det er registrert 115 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 48 færre enn gjennomsnittet den siste uken, men ni flere enn forrige søndag.

Det er 14 mindre enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 129 smittede per dag, skriver NTB.

Antall smittede siste døgn er 23 færre enn dagen før. Samme dag forrige uke ble det registrert 106 smittetilfeller.

Stovner bydel har det høyeste smittetrykket. Der er det nå 468 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel har andreplassen med 446 og Grorud er på tredjeplass med 419 smittede per 100.000.

Les også: Handelsstanden i Oslo angrer på nedstengingsutspill

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 139 og 145 smittede per 100.000 innbyggere.

Totalt er 20.131 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, litt over 4.800, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfellene i hovedstaden.

Les også: Kraftige reaksjoner på Oslo-angrepet fra Molde-ordføreren

Søndag kunngjorde Oslo kommune en ny sosial nedstenging i hovedstaden. Bakgrunnen for innstrammingene i hovedstaden er sterkt stigende smittetall den siste tiden. Den nye nedstengingen gjelder fra midnatt natt til tirsdag 2. mars til 15. mars.

Byrådet anbefaler folk å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, det innføres rødt nivå på videregående skoler og butikker og serveringssteder stenges.

Reklame Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021