Kjølig uke med snøbyger

Et lavtrykk vil sirkulere i Norskehavet denne uken, noe som betyr kjølig vestlig vind med regn- og snøbyger over store deler av landet.

Et lavtrykk vil mandag til fredag sirkulere i Norskehavet, noe som dirigerer sørvestlige og vestlige vinder inn over Sør-Norge og Nordland. Dette betyr regnbyger vest i landet, med nedbør som snø over 600-800 m, i perioder også ned til 300-400 m. I tillegg vil det blåse opp i kuling utsatte steder.

I Finnmark og Troms ventes det overgang til nordøstlig og østlig vind, opp i kuling også her. Det vil ikke komme de store nedbørmengdene i denne delen av landet, men litt regn eller noen regnbyger av og til, og nedbøren kommer tildels som snø i lavlandet i Finnmark.

Søndag til mandag morgen passerte et kraftig regnvær over Sørlandet og Østlandet, men de neste dagene er det definitivt disse områdene som får det fineste været. Det blir lange perioder med sol, men en liten mulighet for lokale byger. Det holder seg relativt kjølig, men temperaturen vil være behagelig på dagtid med 12-13 grader flere steder.

