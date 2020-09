Kjølige luftmasser på vei mot Sør-Norge: - Vurderer farevarsel

Meteorologisk institutt varsler at lave temperaturer kan gi snø enkelte steder. Det påvirker også Sør-Norge, både på godt og vondt.

- Vi er inne i en situasjon med lavtrykkspreget vær her i landet. Når det lavtrykket har passert nordøstover, i løpet av onsdag morgen, kommer det en kort periode med kjølige luftmasser fra nordvest og ned til hele landet og spesielt fjellområdene, forteller vakthavende ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga, til Nettavisen.

Han forteller at det kommer til å bli såpass kjølig at man får ganske lave temperaturer i fjellene, noe som igjen fører til en overgangssone mellom snø og regn.

- Det er en del bygevære som kommer med dette lavtrykket, og dermed kan vi få snø helt ned til 1000 meters høyde natt til torsdag. Det gjelder spesielt de vestlige og nordvestlige fjellområdene, slik som Strynefjellet og Sognefjellet, sier Haga og legger til at det fortsatt er usikkert på om snøen vil legge seg på veiene eller bare blir i terrenget rundt.

Vurderer farevarsel

Usikkerhetene rundt snømengden gjør at Meteorologisk institutt vurderer å sende ut et farevarsel. - Vi må se på utviklingene i morgen, da det fort kan bli vanskelige kjøreforhold for de som skal bevege seg over fjellene, advarer Haga. Han poengterer at selv om man nå har fine temperaturer i lavlandsstrøkene, og hadde fint vær i starten av september, beveger man seg over mot en ny sesong. - Vi er nå inne i høsten, og lavtrykksaktivitetene begynner å bli kraftigere. Sånn sett er det ikke noe uvanlig at man begynner å se snø inne i fjellområdene.

De kjølige luftmassene fører også med seg et dropp i gradene for Østlandet, som tirsdag og onsdag lukter på sommerlige temperaturer over 20 grader.

- Det blir nok en del lavere temperaturer forbigående nå torsdag, fredag og inn mot helgen. Ordenlig kjølig blir det ikke, men vi er noen knepp nedover i lavlandet - rundt 14-15 grader, sier Haga.

Gode nyheter