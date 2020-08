Kjønnsdeler og landsdeler

Kamala Harris ble ikke primært valgt fordi hun er kvinne og svart, men fordi hun har kvalifikasjoner til å styre USA fra dag én om det blir nødvendig.

«Her skal det tas hensyn til både landsdeler og kjønnsdeler». Slik kommenterte Aps tidligere landbruksminister Dag Terje Andersen spekulasjoner i 2005 om at han kunne være aktuell for et comeback i den rødgrønne regjeringen.

Nå fikk Andersen etter hvert sin statsrådspost, selv om han verken var kvinne, eller fra Nord-Norge, men hans bemerkning står seg fremdeles godt: Når man skal finne folk til politiske toppverv kan man ikke se bort fra kandidatenes bakgrunn.

Skal kabalen gå opp må den nemlig legges med kort som utfyller hverandre.

Nå blir denne jobben noe enklere når det kun handler om å fylle én posisjon. For eksempel som visepresidentkandidat.

Likevel skal Joe Biden ha vurdert hele 11 kandidater før han til slutt havnet på 55 år gamle Kamala Harris.

Alle var kvinner, de fleste var ikke-hvite. Antakelig en nødvendighet i vår identitspolitiske tid, ikke minst i et parti som er spesielt avhengig av to velgergrupper for å vinne i november; svarte og kvinner.

At Harris definitivt ikke kommer fra en vippestat ble derfor ikke avgjørende denne gang; kjønnsdeler trumfet landsdeler.

Det betyr ikke at Kamala Harris ble valgt utelukkende fordi hun er kvinne og av blandet jamaicansk-indisk avstamning.

Hun var definitivt også en av de klart best kvalifiserte kandidatene. Hun har hatt en lang karriere, blant annet som leder av rettsvesenet i USAs største delstat California, og som senator.

Denne erfaringen skal ha vært helt avgjørende for Bidens valg av Harris.

Da han i februar ble spurt om hva han så etter i en visepresidentkandidat, var det første han nevnte sin egen alder, og behovet for å ha en makker som kan ta over fra dag én om han skulle bli syk eller dø.

Biden er 77 år, og blir om han velges USAs eldste president gjennom tidene. Et av Trumps hovedangrepspunkter mot ham er da også hans alder, og at han innimellom begår grove, språklige feil.

Nå hevdet Trump nylig at Spanskesyken i 1918 (som han konsekvent hevder kom i 1917) gjorde slutt på andre verdenskrig, så han sliter med noe av det samme selv. Likevel er Bidens alder åpenbart en svakhet som kan utnyttes.

Flere undersøkelser viser da også at velgerne - denne gang mer enn før - primært ønsker seg en visepresident som er kompetent til å ta over fra dag én.

Bidens kampanje har målt dette i forhold til alle de aktuelle kandidatene, og Kamala Harris scoret klart best, ikke minst blant den kanskje viktigste velgergruppen denne gang; utdannede kvinner i forstedene.

Vi vet også fra Harris´mislykkede forsøk på å bli demokratenes toppkandidat at hun er populær blant disse kvinnene fra før. Høyt utdannet og svært intelligent som hun åpenbart er selv.

Undertegnede er blant de som tror Trump vil tape i november, og har gjort det lenge. Men intet er avgjort, fire måneder er svært lenge i politikken, og Trump er både sittende president og har en ekstremt lojal velgerbase.

Konvensjonell visdom tilsier at hvem som er visepresidentkandidat overhode ikke påvirker valgutfallet; det er han eller hun på toppen som betyr noe.

En kombinasjon av Bidens alder og drapet på George Floyd kan ha endret dette denne gangen. I så fall virker Harris som et godt valg, men det er langt fra sikkert.

Det er en grunn til at Kamala Harris - om hun velges - både blir USAs aller første kvinnelige og fargede visepresident: Glasstaket for kvinner er fremdeles kompakt, og rasisme har historisk sett vært en av de sterkeste kreftene i amerikansk politikk.

I tillegg kommer det faktum at den forrige litt eldre presidentkandidaten som valgte seg en ung kvinne som makker for å støtte opp om sitt kandidatur, nok kom til å angre dypt på det.

Da John McCain i 2008 valgte Sarah Palin som visepresidentkandidat traff han både på kjønnsdeler og landsdeler (Palin var guvernør i Alaska).

Men han bommet på den aller viktigste kvalifikasjonen; kompetansen til faktisk å styre landet, og Palin ble raskt avslørt av velgerne.

Det kommer ikke til å skje med Kamala Harris. Om det er nok til å vinne valget, se det er en helt annen sak.