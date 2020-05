Kjøretøy med «uendelig» rekkevidde slipper bare ut rent vann - og de finnes allerede

Skal man nå klimamålene, må hydrogen inn i biler og lastebiler.

Etter flere utsettelser legger regjeringen trolig frem sin strategi for hydrogen på fredag, som potensielt kan endre svært mye.

Det har i mange år vært klart at vanlige elbiler ikke er nok hvis all transport i både Norge og verden skal bli utslippsfri.

Elbiler har en rekke fordeler, men ulempene er også betydelige.

Dyrt, tungt og tregt

For det første er produksjon av batterier fortsatt en ganske skitten prosess. Det trengs store mengder litium og sjeldne jordarter som det ikke på en bærekraftig måte er mulig å skaffe nok av til å bytte ut et sted mellom én og to milliarder biler.

En mulig løsning på det problemet er å lage biler med mindre batterier. Da støter man derimot på et nytt problem: Å lade en elbil tar fortsatt altfor lang tid - selv med lynlading. Selv med Teslas nyeste ladeløsning tar det over en time å fullade batteriet.

Treg lading er også en utfordring for blant annet taxinæring og andre som er avhengig av mer eller mindre døgnkontinuerlig drift.

Verst av alt er det likevel at batterier er veldig dårlig egnet når ting er tungt og skal fraktes langt. De tar både mye plass og veier mye, noe som gjør de lite egnet til varetransport - og særlig langtransport.

Ser man utenfor Norges grenser, er det også store deler av verden der strømnettet ikke er skalert til å kunne håndtere belastningen.

Det finnes et alternativ

Det å lage elbil med batterier, er ikke den eneste måten å lage elbiler på.

Hydrogen er det grunnstoffet man har mest av i universet, og ved å sende ren hydrogengass gjennom en brenselcelle, skjer det litt magi: Hydrogenet binder seg med oksygenet i luften. Resultatet er at det produseres strøm som kan brukes til å drive elbilen fremover, mens det eneste avfallsstoffet er rent vann.

Hydrogengass lagres under høyt trykk i en tank som kan fylles nesten like raskt som en vanlig bensintank - og det eneste som begrenser rekkevidden er hvor stor tank du har.

I prinsippet er hydrogenbiler nærmest perfekt: Ingen rekkeviddeangst, ingen utslipp - og teknologien blir egentlig bedre, jo større kjøretøy du benytter.

På toppen av det hele kan hydrogen-fyllestasjonene faktisk lage sitt eget drivstoff. Alt som skal til for å holde en stasjon i gang er en strømkabel og en vannkabel.

Tilbakeslag

Det har blitt laget en rekke hydrogenbiler de siste årene, men utviklingen av brenselceller har ganske enkelt ikke gått så raskt som mange hadde håpet.

Teknologien virker, men er kostbar. Dermed har batteriene «vunnet» kampen om elektrifiseringen, og de fleste bilprodusentene som tidligere trodde på hydrogen, har skrotet sin satsing til fordel for elbiler.

Røyk og damp steg opp fra ruinene etter at en hydrogentank i Sandvika eksploderte 10. juni 2019. Når har undersøkelser vist at en feilmontert plugg førte til lekkasje fra tanken, noe som igjen førte til eksplosjonen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det hjalp ikke på at det sa pang i en hydrogenfyllestasjon i Sandvika i juni 2019. Det illustrerte litt av sårbarheten med å lagre store mengder svært reaktiv gass under trykk.

Verre var det at de få som faktisk har kjøpt hydrogenbil i Norge ikke har hatt noe sted å fylle hydrogen, fordi alle stasjonene ble stengt i påvente av å finne ut hva som gikk galt. Det gjør noe med etterspørselen ...

Det var ikke mange hydrogenstasjoner før eksplosjonen i Sandvika. Etterpå har det blitt enda færre. Foto: (NTB scanpix)

Det store problemet er ikke løst

Men at utviklingen for hydrogen har gått tregere enn mange hadde håpet, betyr ikke at utfordringene med batterier er løst. Selv om batterier ser ut til å fungere greit på personbiler, er alle problemene vi tidligere nevnte fortsatt relevante.

Spesielt for tungtransporten.

Klimakampen er ikke lagt på hylla, og det er for øyeblikket vanskelig å se at det finnes noe alternativ for tungtransport annet enn hydrogen. Skal man elektrifisere transporten i Norge og verden, så må man ganske enkelt satse på hydrogen.

Og siden man allerede har bestemt at alt skal elektrifiseres, så har man ikke noe valg.

Tesla har presentert sin egen løsning for elektrifisert tungtransport, men Tesla Semi er fremdeles et godt stykke unna å være på veien. Foto: (Tesla)

Høna og egget

Selv om hydrogen har tatt tid å modnes, er man nå i startgropa.

Toytoas første generasjon Mirai var i praksis en Prius, og ville vært perfekt som drosje om det ikke vært for at den bare hadde to seter i baksetet.

Rett over nyttår kommer den i en ny generasjon, der bilen ser ut til å bli mer som en Camry. Dermed vil den definitivt være attraktiv som drosje.

Mirai concept Foto: Toyota

Hyundai fikk på sin side altfor lite oppmerksomhet for sin SUV Nexo, som fort kunne blitt en storselger nettopp som taxi, om det ikke var for mangel på fyllestasjoner.

Nå er det fyllestasjoner som trolig er det største problemet for hydrogenbiler:

Det er ingen som kjøper en hydrogenbil når det har vært mangel på fyllestasjoner. Utenfor Oslo-området finnes det ingen. Og ingen har tatt kostnaden det er å bygge fyllestasjoner når det ikke er biler på veien som kjøper drivstoff.

To fluer i en smekk

Det er her regjeringens hydrogenstrategi potensielt kan komme inn i bildet:

Hvis det ikke finnes noen annen løsning på tungtransportens utfordringer enn hydrogen, så må det bygges fyllestasjoner for tungtransporten.

- Nasjonal Transportplan har som mål at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. Og innen 2030 skal alle varebilene, tre fjerdedeler av langdistansebussene og halvparten av de tunge godsbilene være utslippsfri. Det vil det rett og slett ikke være mulig å få til uten en stor satsing på hydrogen, sier Toyotas informasjonssjef Espen Olsen til Nettavisen.

Fyllestasjonene vil kunne bidra med drivstoff til både tunge og lette biler.

- Når infrastrukturen er på plass kan hydrogen bidra til nullutslipp både for personbiler og i hele transportsektoren – over hele landet og for alle de nordmennene som ikke har nullutslippslaternativer som fungerer i dag.

Olsen mener at regjeringen nå må legge frem en full satsing på hydrogen:

- Storsatsing på hydrogen kan bli et nytt og bærekraftig industrieventyr for Norge, med enorme muligheter for arbeidsplasser, verdiskaping og teknologisk utvikling, sier Olsen.

Norge har fra før gode kort på hånden i hydrogen-kampen. Det norske hydrogenselskapet NEL ble valgt som leverandør da lastebilprodusenten Nikola ønsket å bygge ut sitt eget fyllenettverk i USA.

Yara har siden 20-tallet basert store deler av sin virksomhet på hydrogenproduksjon som brukes til fremstilling av kunstgjødsel. Til og med norsk olje- og gassindustri kan være en nøkkelspiller i fremtidens hydrogenkretsløp.

Selskapet Nikola håper å gjøre det samme med lastebilindustrien som Tesla gjorde med bilindustrien. Selskapet har avduket tre forskjellige lastebiler, og samarbeider med norske NEL for utbygging av hydrogen-ladestasjoner i USA. Foto: (Nikola)

- Flere aktører er nå klare for å satse på fyllestasjoner, og det er en stor interesse for hydrogenbiler, og det gjelder spesielt fra transportnæringen og taxinæringen og andre som ikke har tid eller ønsker ladestopp. Samtidig ser vi at det vil være et behov for et større offentlig engasjement i infrastrukturen i en startfase, sier Olsen.

- Er det myndighetenes jobb å tilrettelegge for et alternativer til elbiler? Tesla valgte å bygget sitt eget ladenettverk, og Nikola ser ut til å gjøre det samme på hydrogen.

- Forskjellen mot eksempelvis Tesla er at hydrogenfyllestasjoner har en felles standard som alle kan benytte. Derfor kan man ikke forvente at en enkelt bilprodusent setter opp stasjoner som alle andre kan benytte. I Tyskland har myndighetene sett at man trenger et minimum på 100 stasjoner som de aktivt støtter utbyggingen av. Når bilene kommer i store antall i årene fremover vil det bli stadig mindre behov for investeringsstøtte, men man trenger starthjelp, sier Olsen.