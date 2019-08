Kjørte av veien og vraket Porsche

Sjåføren har forklart at han skal ha forsøkt å svinge unna et rådyr og mistet kontrollen over bilen.

(Drammens Tidende): Nødetatene rykker ved 08.30-tiden ut til en trafikkulykke på Ringeriksveien i Lier. – Det er en Porsche som har dratt av veien rett ved en krapp sving, sier politiets operasjonsleder Andre Kråkenes. Sjåføren har forklart at han skal ha forsøkt å svinge unna et rådyr og mistet kontrollen over bilen. Politiets innsatsleder, Vibeke Lundbekk, opplyser til Drammens Tidende at de mistenker at bilen ha hatt høy fart da ulykken skjedde. Det var to menn i begynnelsen av 20-årene i bilen, og føreren fikk sitt førerkort beslaglagt på grunn av kjøringen. Naboer til ulykkesstedet forteller at de ble vekket av høye motorlyder da ulykken skjedde. Også politiet har fått tips om at det har vært observert flere sportsbiler i området. – Vi er 12 biler som er på vei til Lofoten, forteller turansvarlig Truls Claussen til Drammens Tidende. Han benekter at det er snakk om et billøp. – Vi er 19 personer som er interessert i bil, og kjører sportsbiler som vekker litt oppsikt. Vi kaller det et «Poker Run» fordi vi på hvert stoppested får utdelt et kort, og når vi er ferdig med turen er det om å gjøre å sitte igjen med den beste pokerhånden, sier Claussen. Han forteller at de ikke kjører om kapp, og at formålet med turen er å dra på fiskerturer og toppturer i Lofoten. – Vi skjønner at det vekker oppsikt med 12 sportsbiler, men hadde vi kjørt Toyotaer hadde ingen lagt merke til noe, sier han. Ifølge Kråkenes har Porschen fått store skader i ulykken, men ingen personer skal ha kommet til skade. Veien ble stengt etter ulykken. Les flere saker fra Drammens Tidende her! Autovernet fikk seg en real trøkk etter ulykken. Foto: Pia Vinningland (Drammens Tidende)