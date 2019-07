Kjørte bil i bare trusa med høy promille

To menn ble tatt før kjøring i ruspåvirket tilstand lørdags morgen.

(Tønsbergs Blad): I morgentimene lørdag ble det meldt om en utforkjøring i Re. Da politiet kom til stedet blåste bileier, en lokal mann i 20-årene, til cirka 0,7 i promille.

Mannen blir siktet for kjøring i påvirket tilstand.

Like etter klokken 7 lørdags morgen stanset en politipatrulje en bil på Barkåker hvor det var mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.

Sjåføren av bilen, en mann i 40- årene fra Follo, blåste til over 2 i promille og var for anledningen bare iført truse under kjøreturen. Politiet opplyser av bilen blir tauet inn og mannen blir tatt med inn for bevissikring.

Les flere saker fra Tønsbergs Blad her.