Kjørte for fort på el-sparkesykkel – anmeldt av politiet

El-sparkesykkelen er nå beslaglagt.

(Romerikes Blad): Ved 02-tida natt til onsdag stanset politiet en mann i 30-åra på en el-sparkesykkel på Jessheim.

– Han kjørte for fort. Ifølge patruljen holdt han en hastighet på godt over 40 km/t. Fartsgrensa for el-sparkesykler er 20 km/t, opplyser operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til rb.no.

Mannen i 30-åra er nå anmeldt for å ha kjørt for fort. El-sparkesykkelen har politiet tatt beslag i.

ELSPARKESYKKEL ER EN SYKKEL:

Elsparkesykler er definert som «sykkel» i Forskrift om krav til sykkel § 2:

«Som sykkel regnes også elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren). Innretningen må ha egenvekt ikke over 70 kg (inklusive batteri), bredde ikke over 85 cm, lengde ikke over 120 cm og konstruktiv hastighet ikke over 20 km/t. Kjøretøy uten selvbalanserende teknologi tillates ikke å ha sitteinnretning. Kjøretøy som nevnt i dette ledd anses ikke som motorvogn etter vegtrafikkloven § 2.»

