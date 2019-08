Kjørte i 75 km/t i 30-sone forbi skole

- Vedkommende blir nok fotgjenger en stund, sier Oslo-politiet.

Politiet har hatt flere patruljer i sving i forbindelse med Aksjon skolestart de siste dagene, og på Trasop skole i Oslo endte det med at en bilist umiddelbart ble fotgjenger. Her stanset patruljen en bilist som kjørte i 75 kilometer i timen forbi skolen, der det er 30-sone.

- Vedkommende blir nok fotgjenger en stund slik at barna kan gå trygt til og fra skolen, skriver Oslo-politiet på Twitter.

I Trøndelag hadde politiet flere kontroller onsdag. Her ble i alt 259 bilister kontrollert. Det ble skrevet ett gebyr for manglende sikkerhetsbelte, seks forelegg for fartsovertredelse mens høyeste hastighet målt var 44 kilometer i timen i 30-sonen.

Politiet i Møre og Romsdal melder om trafikkontroll på Haram og Brattvåg i forbindelse med skolestart. Her ble 25 kjørende kontrollert. Det ble skrevet ut ett forenklet forelegg for brudd på gjeldende skilting om innkjøring forbudt.

19. august begynner skolene i Oslo, Asker og Bærum kommuner etter sommerferien. Oslo politidistrikt innledet sin aksjon for å trygge skoleveien 19. august og vil holde på til fredag 30. august.

Aksjon skolestart er et tverrfaglig samarbeid hvor blant annet Oslo politidistrikt, Oslo kommune, Bærum kommune, Asker kommune, Statens vegvesen og Trygg Trafikk deltar.