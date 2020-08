Kjøttspising: Å «gi liv» med fatale renter

Det er mange tanker som kobles feil når konklusjonen blir at de som spiser dyr gir dyr liv, skriver nestlederen i Norsk vegansamfunn.

Av Samuel Rostøl, nestleder i Norsk vegansamfunn

Å avle frem et individ som lever et relativt kort og hendelsesløst liv i fangenskap for så å nådeløst drepes er ikke en gave. I beste fall er det et lån med fatale renter.

Når Rystad i Nettavisen forsøker å argumentere for at veganere ønsker statstøtte for å innskrenke kjøttspiseres frihet, og dermed tvinge gjennom egen ideologi, faller korthuset fort sammen. Rystad viser at han verken forstår veganisme eller hvordan vi i Norsk vegansamfunn jobber. Å drive kampanjer for å få flere mennesker til å se dyrenes egenverdi er nemlig ikke noe mer tvang enn kjøttindustriens eget reklameapparat.

I beste fall er hans tekst et vådeskudd som i større grad treffer kjøttindustrien enn oss.

Ordet «tvang»

Tvinges ikke dyrene til eksistens? Tvinges de ikke til å produsere? Slaktes de ikke om de ikke produserer nok? Tvinges ikke dyrene inn i slaktetransportene? Tvinges de ikke inn på slakteriet? Drepes de ikke med tvang? La meg ta deg gjennom noen konkrete eksempler:

Tines oversikt over slakteårsaker fra 2017 viser at 17 prosent av kyrne som ble slaktet det året ble slaktet på grunn av «feil» jurstørrelse, lav melkeproduksjon eller dårlige brunstegenskaper. Kun 3,2 prosent av kyrne ble slaktet på grunn av alder. Under 50 prosent av kyrne blir eldre enn tre år gamle. Rundt 95 prosent av norske husdyr er innesperrede hele sine liv, og 92 prosent av grisene i Norge kveles med CO2.

Dét er tvang.

Og det er livet kjøttspiserne gir dyrene.

Norsk vegansamfunn ønsker ikke tvang

Norsk vegansamfunn jobber ikke for en samfunnsendring gjennom tvang, men vi ønsker å gi forbrukeren større innsikt i hva det er vi utsetter dyr for,slik at vi skal ha melk i glasset, bacon og egg på tallerkenen, biff på gaffelen og så videre.

For mens kjøttindustrien forsøker å gi inntrykk av at dette er noe vi får av dyrene, og at vi høster av naturens overskudd, er det motsatte sant.

Vi tar, med makt, dyrenes frihet og liv fra dem - og det krever langt mer ressurser av naturen enn vi får tilbake.

En engelsk studie som brukes i undervisningen på NMBU fordi den anses som representativ også for norsk landbruk, viser at alle husdyr, via kraftfôret, spiser mer menneskemat enn de gir tilbake.

Dyrevennlig etikk i fokus

Vi i Norsk vegansamfunn tror på en samfunnsendring, men vi jobber for at den skal komme frivillig gjennom økt forbrukeropplysning.

Vi ønsker å sette fokus på etikken som ligger til grunn for kjøttproduksjon, men hevder ikke det er den eneste etikken man kan leve etter. Vi har et livssyn med fundament i en etikk hvor dyr er noe mer enn et produkt, og anser veganisme som et livssyn i like stor grad som andre livssynssamfunn.

Lars Gule, tidligere generalsekretær i Human-etisk forbund, skrev nylig: «Her bør faktisk Human-Etisk Forbund vurdere å støtte Norsk vegansamfunns søknad».

Om Norsk vegansamfunn blir et registrert livssynssamfunn innebærer det naturligvis en økonomisk fordel for oss målt mot dagens medlemsordning, men vi vil nok aldri kunne konkurrere direkte med kjøttindustrien med sine milliarder i statsstøtte og 80 millioner i reklamebudsjett via OEK/MatPrat.

Rystads (vrang)forestillinger om veganisme

Rystad hevder jeg og Larsen i et tidligere svar til ham argumenterer for at veganisme innebærer bedre helse, men vi nevnte aldri helse i vårt tilsvar til ham.

Han hevder veganere trenger «en haug med piller», men alle vitaminer vi trenger (B12, jod, D-vitamin) kan fås via ett enkelt daglig tilskudd - årlig under fem gram per person. I kontrast spiser norske husdyr cirka 17 kilo kosttilskudd per nordmann, årlig. Han hevder veganisme vil utrydde de fleste store dyr, mens en vegansk verden ville gitt plass til flere ville dyr.

Aller sterkest påstår han at kjøttspisere gir dyr liv. Dette er ikke en gang en halvsannhet. Som jeg skriver innledningsvis er det i beste fall et lån - med dødelig utfall for dyrenes vedkommende.

Rystad må gjerne tro på sine (vrang)forestillinger, jeg har også hatt tillit til reklamene vi serveres. Det er ikke så rart, for vi liker å bli matet med det budskapet vi helst vil svelge. Men la deg ikke lure; han gjentar bare gamle floskler med liten eller ingen sannhetsverdi - og viser slik hvor vellykket kjøttindustriens reklameapparat er.

Hans innlegg blir dermed kanskje et av de beste argumentene for at vi i Norsk vegansamfunn bør bli en sterkere motstemme til kjøttpropagandaen vi alle har vokst opp med.