Kjøpte «ny» TV hos Elkjøp - innlogget på en annen families Netflix-konto

Lydinngangen på TV-en var ødelagt, og de nye eierne fant seg logget inn på den forrige eierens Netflix-konto. Men Elkjøp mente feilen ikke var deres.

- Elkjøp mener TV-en umulig kan ha vært brukt, men når den er ødelagt og den er logget inn på noen andres Netflix-konto så sier det jo seg selv at den har det, sier Erlend Mørch til Nettavisen.

Det er omkring et halvt år siden en kompis av ham skal ha kjøpt en ny TV hos Elkjøp. Tirsdag har han lagt ut historien på Twitter.

- Han kjøpte ny TV og hadde gledet seg til det, men så finner han ut at lydinngangen på TV-en er skadet, forteller Mørch til Nettavisen.

Erlend Mørch har engasjert seg i saken der kompisen fikk en brukt TV fra Elkjøp. Foto: Privat

Logget inn på Netflix

Ifølge ham skal svaret vennen hans fikk hos Elkjøp ha vært at TV-en må ha blitt ødelagt etter at den ble solgt.

Men det stoppet ikke der. Etterpå oppdaget han også at TV-en var logget inn på en Netflix-konto han selv ikke kjente igjen. Mørch sier han selv ble engasjert i saken da Elkjøp fortsatte å nektet for at TV-en kunne ha vært brukt. På Twitter skriver han at Elkjøp ble kontaktet gjentatte ganger, men at de stadig kun ble henvist til produsenten.

- Elkjøp sier at det er umulig at den var brukt, og at det ikke har vært brukte varer på det lageret der TV-en var, forteller Mørch.

For å komme til bunns i hvordan TV-en kunne være logget inn på en Netflix-konto skal Mørch ha funnet e-posten som var brukt for å sette opp kontoen. Via e-posten fant han navn og nummer og tok kontakt med familien som sto bak. Han skal ha blitt fortalt at kontoen har vært brukt av flere personer, og Mørch mener altså at en TV der de har vært logget inn på Netflix må ha havnet tilbake i Elkjøp-butikken.

På Twitter tirsdag skrev Mørch:

«ELKJØP: Selger "ny" TV med ødelagt lydinngang. "Nei, det må du har gjort selv". Så oppdager jeg at den er logget inn på noen andres Netflix. Kontakter eieren av Netflixen, som bekrefter å ha returnert TV til Elkjøp for lenge siden.»

Mørch skriver også at eieren av kontoen bekreftet å ha levert en TV hos elkjøp, men forteller Nettavisen at han i tterkant har forstått at dette ikke stemte.

Elkjøp: - Vi som har gjort feil

Nettavisen var i kontakt med Elkjøp tirsdag. De oppdaget selv Twitter-meldingen til Mørch og etter å ha undersøkt saken skriver de til Nettavisen onsdag at det her har skjedd en feil i rutinene deres. De skal være i kontakt med kunden for å løse saken.

- Her er det vi som har gjort en feil og vi er lei oss for at kunden vår ikke har hatt en god kundeopplevelse i etterkant av sitt kjøp. Sånn skal det ikke være når man er kunde hos oss, uavhengig om man har handlet i butikk eller på nett, skriver Madeleine Schøyen Bergly til Nettavisen.

RUTINEFEIL: Madelen Schøuen Bergly i Elkjøp beklager opplevelsen Mørch har har hatt. Foto: Elkjøp

Hun forklarer at de får inn b-produkter med jevne mellomrom fra kunder som benytter seg av åpent kjøp-ordningen.

- Vi har helt klare rutiner her, disse varene skal tydelig merkes som B-vare og selges rimeligere. I denne saken har rutinene ikke blitt fulgt opp godt nok. Menneskelige feil kan skje, og da skal vi så klart ordne opp, skriver hun videre.

- At kunden vår ikke har hatt en god opplevelse i etterkant av kjøpet sitt, er vi lei oss for. Slik skal det ikke være.