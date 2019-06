Kjære MDG-ere

Vi nærmer oss kommunevalget og i den forbindelse ønsker jeg på vegne av Venstres bystyregruppe i Oslo å utfordre dere til å vurdere oss som samarbeidspartner.

Av Hallstein Bjercke, gruppeleder Venstres bystyregruppe i Oslo

MDG og Venstre deler det samme engasjementet for miljøet. Vi er begge opptatt av at vi både må handle globalt og samtidig ta grep lokalt i byen vår. Vi har til tider vært uenige om virkemidler, men når jeg leser programmet dere går til valg på for neste periode ser jeg også at vi nærmer oss hverandre der. Særlig deres økte fokus på bruk av incentiver for å fremme grønne valg er helt i tråd med Venstres politikk. Vi mener dette kan gi grunnlag for et tettere samarbeid mellom våre partier.

Venstre har i mange år samarbeidet på borgerlig side i Oslo-politikken, og går også i år til valg på at et borgerlig flertall skal gi et nytt byråd. Vi har gode erfaringer med å samarbeide med Høyre og KrF om en ambisiøs miljøpolitikk. Dagens byråd har, med unntak av miljø- og klimapolitikken, gjennomført endringer i styringen av Oslo som vi ikke kan stille oss bak. Vi trenger et mangfold av velferdstilbud for både barn og eldre i byene, derfor mener Venstre at forbudet mot private barnehager må oppheves og rekommunaliseringen av gode private og ideelle sykehjem må opphøre. Vi mener også at innføringen av eiendomsskatt har vært unødvendig. Dette er saker vi tror har vært viktigere for MDGs samarbeidspartnere enn for MDG.

Venstre ønsker også en grønnere byutviklingspolitikk enn den dagens byråd står for. Vi vil ha mindre betong og utbygging for enhver pris, og vi vil ta vare på byens grøntområder og småhusbebyggelse med hager og trær. Her er vi uenige i den politikken MDGs byråd har ført.

Venstre tror denne byen styres bedre dersom fløypartienes innflytelse reduseres. Rødt og Frp i Oslo er dogmatiske partier som representerer en uansvarlig politikk. De er mot Oslopakke 3, de er mot bompenger, og de bryr seg mer om hvem som driver tjenestene til byens befolkning enn kvaliteten på dem. I dette valget risikerer vi også at et nytt fløyparti, «Bompengelisten», blir representert i Oslo bystyre. Venstre ønsker ikke å skru satsningen på nullutslippsbiler, kollektiv, sykkel og gange tilbake, til fordel for mer fossilbilisme.

Pragmatiske løsninger i sentrum av politikken, kombinert med svært høye ambisjoner innen miljø og klima, er den beste oppskriften på å skape en enda bedre by for fremtiden. Skal vi få det til må våre to partier stå sammen. Vi ønsker derfor å utfordre MDG, som blokkuavhengig parti, til samtaler om å danne et nytt, sentrum-høyre byråd etter valget, dersom valgresultatet skulle gi grunnlag for det. Det vil etter vårt syn både være en garanti for fortsatt høye ambisjoner innen klima og miljøvennlig samferdsel og byutvikling, og redusere ytterfløyenes innflytelse i Oslo-politikken.