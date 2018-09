Kjørte i over tre ganger fartsgrensen på E6

En mannlig motorsyklist i 30-årene fra Hedmark satte det som antakelig er en solid personlig rekord da han ble klokket inn til en hastighet på 157 kilometer i timen i en 50-sone like sør for Ringebu sentrum ved 17-tida onsdag.

(GD): – Mannen kom kjørende nordover på E6 mens UP hadde laserkontroll på stedet, forteller operasjonsleder Dyre Antonsen ved Innlandet politidistrikt.

Som en kuriositet kan det nevnes at mannen kjørte ikke bare i tre ganger lovlig hastighet, men grensen for førerkortbeslag i 50-sone er på 76 kilometer i timen, altså kjørte han over dobbelt så fort som grensa for å miste lappen.

– Det er ikke ofte vi er borte i slike tilfeller. Mannen vil få en oppfølging fra påtalemyndigheten, og dersom han blir dømt, ligger det nok an til både ubetinget fengsel og langvarig inndraging av førerkort, sier Antonsen.

Mannen ble avhørt på stedet, og har erkjent straffskyld for hendelsen. Han har også samtykket i beslag av førerkortet.

Les mer fra GD her

Mest sett siste uken