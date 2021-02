Klagestorm mot NRK etter Israel-tirade

Fått hele 527 klager etter radioprogram.

Programleder Shaun Erik Matheson har sitt eget radioprogram som heter «Shaun på P13».

Under programmet sitt tirsdag 2. februar kom han med sterke beskyldninger rettet mot landet Israel på lufta.

«Det er nesten så jeg skulle ønske at vaksinen ikke virka», var noe av det programlederen sa om landets vaksineprogram mot koronaviruset. Han kom også med følgende tirade: «Sa jeg apartheid, jeg gjorde det, gjorde jeg ikke det? Bare for å understreke det: Først fikk palestinerne ingen vaksiner, for fjorten dager siden fikk de hundre, i går fikk de 2000. 1,1 millioner skikkelige mennesker får vaksine, 2100 av de som ikke er så skikkelige får vaksine. Vi må bare aldri glemme hvor rævva Israel er, det er sykt viktig at vi aldri glemmer det, jeg bare sier det, vi må aldri glemme hvor rævva Israel er».

- Over streken

Mange av lytterne fikk kaffen i vrangstrupen da de hørte dette, og NRKs underholdningsredaktør måtte rykke raskt ut med en beklagelse.

- Det er over streken. Dette må vi bare beklage, og jeg skjønner godt at folk er sinte, sier NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen til Medier24.

- Vi synes det var et sleivspark i et direktesendt program. Vi skjønner at folk blir provosert og at det er uheldig, så vi tar det bort, la han til.

24 timer etter innslaget hadde NRK allerede mottatt over 300 klager på Mathesons Israel-raseri.

- Så langt har vi fått 310 klager, men de stormer inn, sa sekretær i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, til NTB.

Passert 500 klager

Klagebunken til medlemmene i Kringkastingsrådet har imidlertid vokst siden den gang. I en pressemelding skriver NRK at de har fått hele 527 klager på Israel-kritikken, dagen før Kringkastingsrådet har årets første møte.

I tillegg til den massive klagestormen mot Matheson, skal Kringkastingsrådet også behandle disse sakene som har blitt klaget inn av seere/lyttere:

* Debatten med Helge Lurås.

* Programprofilers rolle i sosiale medier.

* Dagsrevyen-sak om flytting fra distriktene.

* Nyhetssaker uten forhåndsvarsel om sterke bilder.

* Dødt barn i episode av Bosetterne.

* Selvmord som tema i Rådebank.

* Redaksjonelle valg i Ukjent arving.

* Etterlyser synliggjøring av Romani-folket.

* Quiz om bruk av narkotika.

* Sangen "Fy faen" i Maskorama.

* Bruk av Slagsvold Vedum i underholdningsprogrammer.

* Bruk av robotoversettelser på radio.

* Nytt på nytt om palestinere og vaksine.

