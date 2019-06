Klaget på skjeggkre - måtte betale 126.000

Huskjøperen ville heve huskjøpet etter funn av skjeggkre, men endte opp med å betale for rettssaken.

Ekteparet hadde kjøpt hus på landet utenfor Gjøvik i august 2017. Etter innflytting ble det påvist en stor populasjon av skjeggkre i boligen etter innflytting. I tillegg var vannkvaliteten dårlig. Huset hadde brønnvann, og vannet luktet råttent egg og var misfarget.

Huskjøperne reklamerte først på salget. Senere krevde de kjøpet hevet. Dette ble avvist. Et tilbud om 300.000 kroner for å forlike ble også avvist. Kjøperen mente at det ville koste mer enn 300.000 kroner å bekjempe skjeggkre. I tillegg kom noen titalls tusen for å forbedre kvaliteten til brønnvannet.

- Det må også tas hensyn til verdireduksjonen. Det er ikke mulig å sanere til et akseptabelt nivå og selge for 2 650 000 kroner (prisen boligen ble kjøpt for) i markedet på Gjøvik. Som nevnt vil dette bli «skjeggkreboligen» alle kjenner til, mente huskjøper, som krevde salget hevet, eventuelt et prisavslag etter rettens skjønn.

Visste ikke om skjeggkre

Gjøvik tingrett konkluderer med at det må ha vært skjeggkre i boligen på salgstidspunktet, men at selger ikke kan ha opplysningsplikt hvis man ikke kjenner til problemet.

- For at det skal foreligge en plikt til å gi opplysninger må det foreligge forhold som selgeren minst måtte kjenne til, skriver Gjøvik tingrett i dommen, og viser til at selgeren ikke visste at det var skjeggkre i boligen:

- NN (selger) forklarte i retten at han ikke visste om at det fantes skjeggkre i boligen da han solgte den, eller forut for dette. Han forklarte imidlertid at han hadde sett insekter ved flere anledninger, men at dette ikke er uvanlig når man bor på landet. Han forklarte at det ikke på noe tidspunkt hadde vært en markant økning i antallet insekter han hadde sett, eller at det var andre insekter enn tidligere.

Hva gjelder dårlig vannkvalitet, viste retten til at det er velkjent at brønnvann kan være dårlig når vannstanden er lav, og at husselger ikke måtte informere spesifikt om dette.

Dermed vant husselger saken, og huskjøperen måtte betale 126.226 kroner i saksomkostninger.