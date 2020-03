Klar advarsel til hageglade nordmenn

Hagesentre opplever stor pågang og må slippe folk inn i puljer.

Våren står for tur og mange klør i fingrene etter å dra til hagesenteret for å kjøpe planter til hagen eller balkongen. Samtidig er Norge i en unntakstilstand på grunn av korona-viruset, og valfartingen til hagesentrene kan bli utfordrende.

Nå kommer næringsbyråden i Oslo med en advarsel:

- Både de som besøker hagesentre og de som drifter dem må bidra til at regler og pålegg overholdes og at smitte begrenses. Dersom vi ser at dette blir utfordrende vil vi naturlig nok måtte se på om det er nødvendig med tiltak, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) til Nettavisen.

Les også: Det finnes en vei gjennom koronakrisen som nesten ingen snakker om

ADVARER: Næringsbyråd Victoria Marie Evensen i Oslo ber folk som besøker hagesentre og de som drifter dem om å overholde smittereglene, ellers vil hun vurdere nye tiltak. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Må holde avstand

Selv om mange butikker har stengt på grunn av virusspredningen, har de store hagesentrene fortsatt åpent. Evensen ber folk være ekstra forsiktige.

- Vi har ikke gjort spesifikke vurderinger knyttet til hagesentre, men det samme gjelder her som for alle andre. Man må holde avstand til hverandre og overholde reglene for smittevern, påpeker hun.

Plantasjen, med sine 77 butikker og hagesentre i Norge, er blant dem som holder åpent som vanlig.

- Vi har store butikker med god plass, og så har vi satt i gang mange gode rutiner for å ivareta både ansatte og kunder, opplyser driftsjef Jørgen Haukås i Plantasjen Norge til Nettavisen.

Les også: Koronakrisen kan ha overraskende effekt: - Nå har vi et felles prosjekt (+)



- Må slippe inn i puljer

På hagesentrene har Plantasjen innført flere tiltak. Blant annet bes kunder om å holde minimum 1 meter avstand til hverandre. På grunn av stor pågang må de også begrense antall kunder i butikkene enkelte steder.

- I noen butikker som har mye besøk, har vi vært nødt til å slippe folk litt inn i puljer, forteller Haukås.

PÅGANG: Driftsjef Jørgen Haukås i Plantasjen Norge forteller at de jobber med å finne løsninger for hvordan de skal møte den store pågangen fra folk når våren setter inn for fullt under korona-krisen. Foto: Plantasjen

- Men hvordan skal dere klare å ta imot alle som nå vil valfarte til hagesentrene i denne situasjonen?

- Vi ser på hvordan vi kan løse det. Det kan være at vi har utvidede åpningstider og oppfordrer folk til å komme på tidspunkt som vanligvis er roligere. Og det kan være at vi må ha folk plassert foran butikkene som slipper folk inn i puljer, så vi ikke får for mange inne i butikken, sier han.

Haukås understreker at de til enhver tid følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene.

Les også: Nå knaker det i norsk økonomi: Kjetting-Jan kommer med giftig stikk til klimabevegelsen

- Positivt i folks liv



I den vanskelige situasjonen landet er i, mener han dessuten at planter og hageglede kan spille en viktig rolle.

- Jeg tenker vi kan spille en positiv rolle i folks liv i denne uvante situasjonen vi nå står i. Det er mange som er hjemme, weekend-turer blir ikke som planlagt, og da har vi mange produkter som folk forbinder med glede og felles aktivitet, sier han.

Haukås trekker fram alt fra det å så frø med barna, gjøre det hyggelig på balkongen eller å pynte opp med blomster hjemme.

- Ikke minst er treningssentrene stengt, og myndighetene anbefaler alle å være i 30 minutter aktivitet hver dag. I sånn måte er hagearbeid en perfekt aktivitet, mener han.

Les også: WHO-ekspert om norsk koronaregel: - Fullstendig tull

HAGEARBEID: Mange vil få ekstra god tid til hagearbeid i år, som kan være en positiv aktivitet under korona-krisen, mener hagesentrene. Foto: (Colourbox)

- Ikke dramatisk fall



Haukås sier de også vurderer å gi handlevogner til alle kunder, som automatisk vil gjøre at man holder avstand til hverandre. Dessuten bes kundene om å benytte såkalt «tæpping», det vil si at du legger bankkortet oppå terminalen når du betaler.

I tillegg har de innført ekstra renhold og desinfisering av kundevogner, kortterminaler og alle berøringsflater gjennom dagen.

- Har dere merket noen nedgang i salget som følge av korona-situasjonen?

- Vi går ikke ut med tall, men det vi ser er at vi styres en god del av været. Når det var fint vær i helgen hadde vi bra trafikk, men når det nå er litt mer ruskete vær er det roligere. Men vi har ikke merket et dramatisk fall som vi har sett andre steder, sier Haukås.

Les også: FHI mente åpning av skoler og barnehager burde vurderes

- Vil bruke tid i hagen

Hageland, som er en sammenslutning av 105 hagesentre i Norge, stålsetter seg også for pågangen fra hageglade nordmenn denne spesielle våren.

- Vi er veldig opptatt av å være så ryddige som vi kan i våre butikker. Senest nå i dag sendte jeg jeg et skriv til alle butikkene vedrørende adferd, sier daglig leder Steinar Tvetene Hageland-gruppen til Nettavisen.

SOM I FJOR: Hageland Stord er et av hagesentrene som holder åpent under korona-krisen, og salgstallene er som i fjor, ifølge selskapet. Foto: Hageland

Tvetene forteller at også deres hagesentre holder åpent som vanlig under korona-krisen, og at de hadde bra med besøk forrige helg.

- Vi går også inn i en sesong hvor kundene våre er veldig opptatt av hage, og vi ser jo også det når folk nå er hjemme og ikke reiser på hytta, så er det nok mange som kommer til å bruke tiden sin ute i hagen, sier han, og legger til:

- Det er en litt annen adferd nå enn vi har hatt tidligere. Folk er mer opptatt av å kjøpe jord og gjødsel, det er mer tid og fokus på hjemmet. Det er en positiv ting i alt det mørke vi har rundt oss nå.

- Skal håndtere det greit

- Vil dere klare å ta imot alle som vil valfarte til hagesentrene?

- Jeg tror vi skal greie å håndtere dette greit. Kundene våre har veldig forståelse for dette her, sier Tvetene, som forteller om et bra salg så langt.

- Så langt ligger vi i nærheten av det vi hadde i 2019. Nå var april veldig bra i fjor fordi været var så bra, så vi greier nok ikke april, men ut fra situasjonen er vi fornøyd, sier han, og påpeker at det ikke er farlig å komme til deres hagesentre:

- Det er trygt å komme til oss, og vi tar våre forholdsregler. Hvis det kommer mye folk inn i hagesentrene vil vi dirigere kø og passe på avstand.