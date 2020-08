Klar beskjed: - Ta telefonen hvis det ringer fra et ukjent nummer

Mange unngår å ta telefonen om det ringer fra ukjente nummer. Det hindrer smittesporingsarbeidet.

De fleste av oss er ikke særlig glad i å ta telefonen når det ringer fra ukjente nummer. Feiloppringninger, telefonselgere og meningsmålinger er som enkelt lettest å ignorere.

Men nettopp den holdningen skaper ifølge Fylkesmannen i Innlandet problemer for de som bedriver smittesporing.

- Vi er nå i en situasjon hvor det oppstår en rekke lokale utbrudd av koronavirus. For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden. Din innsats er viktig for å nå målet om effektiv testing, isolering, smittesporing og karantene, skriver de i en pressemelding.

Smittesporere ringer fra nummer du ikke kjenner

Utfordringen er at når de ringer rundt, skjer det fra telefonnummer som er ukjent for de fleste - og dermed er det mange som ikke tar telefonen.

- Hvis du for eksempel blir oppgitt som en nærkontakt til en som har fått påvist smitte, vil du bli kontaktet av helsetjenesten. Nummeret de ringer fra, vil trolig være ukjent for deg – men det er viktig at du svarer, slik at oppfølgingen av deg kan starte og smitten kan spores videre.

- Smitteutbruddene, blant annet i Moss og andre steder, viser oss at smittesporing er en vanskelig og meget ressurskrevende prosess for kommunene. Derfor er det viktig at vi alle tar det ansvaret vi er pålagt – og i tillegg hjelper til der vi kan, sier assisterende fylkeslege Bente Westrum.

Får ikke gode nok lister fra arrangører

Fylkesmannen er samtidig ikke fornøyd med listene over deltakere på arrangementer som de mottar.

- Hvis du for eksempel har et arrangement der du har ansvaret for å føre listen over de som er til stede, trengs det fullstendige navn og telefonnummer. Å skrive at «Hansen m/fam» var til stede i bryllupet er ikke godt nok, advarer fylkesmannen.

