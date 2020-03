Klar corona-beskjed til danske borgere i Nord-Italia: - Skynd dere hjem

Det norske utenriksdepartementet nøler med å gi samme beskjed.

Alle dansker som befinner seg i Nord-Italia bør skynde seg hjem. Det er den klare oppfordringen fra det danske utenriksdepartementet i kjølvannet av at italienske myndigheter trapper opp kampen mot coronaviruset.

Lørdag kveld ble det klart at de fire nordligste regionene i Italia stenges for inn- og utreise uten «seriøs grunn». Dermed står mange i fare for å bli strandet i landet.

– Vi har fått vite at utlendinger har lov å reise hjem til der de kommer fra, men det er ikke sikkert hvor lenge det vinduet er åpent, forteller Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Borgertjenesten i det danske utenriksdepartementet.

– Derfor oppfordrer vi danskene til å komme seg ut, fordi det er en risiko for å bli strandet, sier han.

Norske myndigheter skal ikke ha planer om å komme med en lignende oppfordring til nordmenn i Nord-Italia.

– Vi er ikke i ferd med å komme med en slik type melding, forteller Wera Helstrøm ved Utenriksdepartementet til Nettavisen.

– Utenriksdepartementet fraråder reiser til regionene Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna og Veneto i Nord-Italia som ikke er strengt nødvendige. Dette er gjort etter en helhetsvurdering av sikkerhetssituasjonen i områdene.

Dansker som kommer hjem fra et av smitteområdene oppfordres til å bli hjemme i 14 dager er hjemkomsten for å begrense videre smitte. For helsepersonell er dette obligatorisk.

Stenger halve landet

15 millioner mennesker i Milano, Venezia og andre områder i Nord-Italia er søndag satt i karantene i en måned for å stanse spredningen av coronaviruset.

Ifølge avisa Corriere della Sera blir all bevegelse inn og ut av Lombardia og 14 provinser i Nord-Italia, inkludert millionbyen Milano, strengt regulert, og de som trosser restriksjonene, kan bli bøtelagt og fengslet i opp til tre måneder.

Alle museer, dansesteder, treningsstudioer og svømmehaller stenges for publikum. Restauranter og barer holder åpent, men vil stenges dersom kundene ikke holder 1 meters avstand til hverandre.

Tiltakene er de strengeste i verden siden Kina sperret av hele Hubei-provinsen med storbyen Wuhan for å stanse spredningen av viruset. En firedel av Italias befolkning blir berørt.

Italia hardest rammet i Europa

Ingen europeiske land har blitt hardere rammet av coronaviruset enn Italia, som kjemper en desperat kamp for å få situasjonen under kontroll.

Senest på søndag ble det identifisert 1491 nye smittetilfeller, noe som betyr at det nå er over 7374 coronasmittede i landet. 622 personer er allerede friskmeldt etter sykdommen, mens 366 personer skal ha omkommet.

Den raskt eskalerende epidemien har ført til halvtomme jernbanestasjoner over hele Italia, og nesten folketomme gater også i Roma. Mange av Romas utekafeer var lørdag kveld enten stengt eller nesten uten gjester.

Myndighetene er først og fremst bekymret for om helsesektoren klarer trykket, og om det er nok sykehussenger i Nord-Italia. Flere sykehus tar nå bare inn pasienter som er syke av coronaviruset.

All ferie i helsesektoren er inndratt, og myndighetene ber pensjonerte leger og sykepleiere melde seg til tjeneste.