Klare for «71 grader nord kjendis»: – Så skjedde det som ikke kunne skje

Thomas Alsgaard og Vita Mashadi skal begge være med i den kommende sesongen av TV-Norge-programmet.

Begge romerikingene la søndag ut nyheten på sine respektive instagramkontoer, skriver Romerikes Blad.

– Så skjedde det som ikke kunne skje, skriver den tidligere skihelten Thomas Alsgaard til bildet av han har lagt ut av alle årets deltakere.

I tillegg til den gamle OL-kongen, skal influenser Vita Mashadi fra Strømmen delta i årets sesong.

Hun la ut dette bildet på Instagram søndag kveld med teksten «It’s out! Denne gale gjengen skal ut på tur».

Thomas Alsgaard fulgte opp med følgende melding:

- Så skjedde det som ikke kunne skje....😳 #71gradernord #71gradernordnorgestøffestekjendis

I tillegg til de to romerikingene, skal følgende åtte deltakere delta i realityprogrammet. Her er hele deltakterlisten på 71 grader nord kjendis:

I tillegg til de to romerikingene, skal følgende åtte deltakere delta i realityprogrammet. Her er hele deltakterlisten på 71 grader nord kjendis:

Mini Jakobsen (fotballspiller)

Mia Gundersen (skuespiller)

Guro Fostervold (sportsjournalist)

Yousef Hadaoui (komiker)

Niklas Baarli (radiovert)

Ola-Conny Wallgren (TV-personlighet)

Silje Norendal (snowboarder)

Iman Meskini («Skam»-stjerne)



- Jeg er livredd

Mia Gundersen skriver følgende på sin Instagram-konto:

- Da var katta ut av sekken og nå begynner en helt ny epoke av noe jeg aldri har prøvd før. 71 Gr Nord med denne gjengen blir en ny og anstrengende opplevelse men det er fine folk jeg skal reise med og vi alle er like spente. Egentlig er jeg livredd og lurer på hva jeg har sagt ja til men jeg får ta det som det kommer. Har høydeskrekk så det holder men kanskje jeg blir kvitt det på denne turen. Hva vet jeg? Aldri vært på slik tur før så da så🤭😳🌞🌈🍀🤨🌸.

Guro Fostervold har også kommentert på Instagram:

- Jeg skal gjøre noe de neste ukene som jeg aldri hadde trodd at jeg ville tørre. Jeg er klar for livets eventyr og jeg trenger alle dere i heiagjengen ❤️ #71gradernordnorgestøffestekjendis

Silje Norendal skriver følgende:

- New adventures ahead 🌿🇳🇴 Da var det offisielt, jeg skal være med på #71gradernordnorgestøffestekjendis! Gleder meg til nye eventyr, og utfordringer på tur med denne gjengen! #71gradernord

Skam-stjernen Iman Meskini skriver følgende på Instagram:

- Ready to have the adventure of my life with these amazing people💚😍

