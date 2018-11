Klart for bevisstrid om når og hvordan Janne Jemtland døde

Forsvarerne til Janne Jemtlands ektemann er uenige med rettsmedisinerne om når hun døde. Men aktor mener de sakkyndige slår beina under tiltaltes forklaring.

Uka som kommer er vitnenes uke, og tirsdag er ekspertenes dag i Hedmarken tingrett på Hamar. Mest spenning knytter det seg sannsynligvis til rettsmedisinernes redegjørelse for sine funn og konklusjoner rundt når, hvor og hvordan Janne Jemtland (36) mistet livet sist romjul. Her er det grunnleggende motstrid mellom det aktoratet legger til grunn, og det Janne Jemtlands drapstiltalte ektemann (47) påstår.

I tillegg legger politiets våpentekniske eksperter fram sine undersøkelser av skytevåpenet og prosjektilet som traff Jemtland, mens hele formiddagen er satt av til kriminaltekniske undersøkelser av blant annet bilene som er relevante for saken. I to av dem og i skuffen til ekteparets traktor er det funnet spor av blod.

Trolig vil kriminalteknikerne også gi sine tanker om at det flere steder hvor det er funnet blod i snø, også er funnet dråper av avgiftsfri diesel. Aktoratet har latt det skinne igjennom i sin utspørring at dieselen kan ha kommet dit i et forsøk på å kamuflere blodsporene.

– Vi er uenige

– Vi er uenige i konklusjonen rundt dødstidspunktet, sa advokat Christian Flemmen Johansen etter første dag av drapssaken mot avdødes 47 år gamle ektemann.

Overfor NTB uttalte han at «vi hører hva de sier» med henvisning til at Janne Jemtland ifølge obduksjonen levde i to-tre timer etter å ha blitt skutt i pannen natt til 29. desember i fjor. De rettsmedisinsk sakkyndige har konkludert med at selv om skuddet før eller senere ville ha tatt livet av henne, så var dødsårsaken drukning.

Advokat Ida Andenæs bekrefter at det vil bli problematisert at vinduene og bakluka på bilen Janne Jemtlands døde kropp skal ha blitt oppbevart i angivelig ble holdt åpne, og at temperaturen derfor var på rundt 10 minusgrader i bilen. Den lave temperaturen kan ha påvirket muligheten til å fastslå riktig dødstidspunkt.

– Det er mulig dette har en betydning, og kanskje ikke. Jeg er ikke rettsmedisiner og vil avvente med å uttale meg til etter at vi har hørt sakkyndige Per Hoff-Olsen, sier Andenæs til NTB.

– Druknet ikke i Glomma

Statsadvokat Iris Storås bekrefter på sin side at hun mener tiltaltes forklaring om at han oppbevarte Jemtland i bilen i rundt ett døgn før han kjørte til Eid bru i Våler og dumpet henne i Glomma ikke stemmer med bevisene.

– Hvis man legger de rettsmedisinsk sakkyndiges konklusjon til grunn, så har ikke Janne Jemtland druknet i Glomma. Så skal jeg kommer tilbake til hva vi mener var drukningsstedet, sier hun til NTB.

Det kom fram før helga at politiet har gjort undersøkelser ved en vannkulp ved Veldre sag, om lag tre kilometer parets bolig. Her fant teknikerne en hårstrikk som de mener kan ha vært Jemtlands. Strikken var innsatt med noe som kunne være blod.

Et tredje moment som er egnet til å forvirre ytterligere, er fraværet av kiselalger i avdøde. Politiet har nemlig tatt prøver fra en rekke vannkilder, og funnet kiselalger i samtlige. Den eneste vannkilden det ikke er påvist kiselalger i, er vannet i springen hjemme hos ekteparet.

(©NTB)

