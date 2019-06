Klart for prosedyrer – Ludvigsen risikerer tolv års fengsel

Mandag holder aktor Tor Børge Nordmo sin avsluttende prosedyre i straffesaken mot Svein Ludvigsen. Den tidligere fylkesmannen kan få opptil tolv års fengsel.

Tre fornærmede har alle fortalt i retten hvordan de ble tilnærmet av daværende fylkesmann Svein Ludvigsen og at de på hans initiativ hadde seksuell omgang med ham. De hevder han lovet dem hjelp til å få opphold, bolig, statsborgerskap og penger som motytelser.

Det er ikke lagt fram for retten noe som tyder på at de fornærmede kjente hverandre fra før. Aktor, statsadvokat Tor Børge Nordmo, sier til NTB at han mener anklagene fremmes uavhengig av hverandre.

– Forklaringene deres har det til felles at alle tre iblant har hatt kontakt med Svein Ludvigsen, at kontakten har vært av seksuell art og initiert av Ludvigsen, sa Nordmo.

I prosedyren mandag formiddag vil han trekke sammen de forskjellige beviselementene til en forsøksvis sammenhengende rekke av bevis og indisier, som samlet skal overbevise retten om at den tidligere høyt betrodde Høyre-politikeren er skyldig etter tiltalen.

Forklaringene sentrale

Ludvigsen selv avviser alle anklager, og tirsdag vil hans forsvarere trolig konkludere med at han ikke kan dømmes. Riktignok hadde han, ifølge sin egen forklaring, sex tre ganger med 25-åringen som er fornærmet under tiltalens to hovedpunkter – men først etter at han hadde gått av som fylkesmann og bare etter begges samtykke og ønske.

– Jeg oppfattet ham som veldig ressurssterk, sa Ludvigsen i sin forklaring, underforstått at han mener han ikke sto i noe overmaktsforhold til 25-åringen.

Forklaringene til de fornærmede står helt sentralt i bevisbildet aktoratet har presentert for retten og er mer eller mindre samsvarende med gjerningsbeskrivelsene i tiltalen: Den tidligere statsråden og fylkesmannen utnyttet den stillingen han hadde, og tillitsforholdene han oppnådde som følge av den, til å skaffe seg seksuell omgang med de tre mennene.

De fornærmede kom til Norge som asylsøkere. I dag er de henholdsvis 25, 26 og 34 år gamle og sliter ifølge behandlere og sakkyndige med store psykiske problemer, blant annet som følge av den angivelig seksuelle kontakten.

Troverdighet trolig avgjørende

For hver av dem har aktor lagt fram et varierende bevisutbud for å underbygge anklagene, blant annet chattelogger og meldingsutvekslinger, men få tekniske og ugjendrivelige beviser. Rettens bevisvurdering kan til slutt ende opp med en avveining av hvem som er mest troverdig når den skal avgjøre hvorvidt det har vært seksuell omgang og om det i så fall har skjedd som følge av posisjonen Ludvigsen hadde.

– Det kommer så naturlig og automatisk – disse detaljene og beskrivelsene av steder, hendelser og personer – at det er veldig vanskelig for meg å tro at det ikke er sant. Fornærmede framstår for meg som fullstendig troverdig, sa psykolog Even Rostrup da han vitnet om hovedfornærmede.

Øvre strafferamme for tiltalen er tolv års fengsel. Statsadvokat Nordmo har ikke signalisert hva han mener er korrekt straff, men det kan ventes at han ber om at Ludvigsen dømmes på samtlige fire tiltalepunkter. Da er det ikke unaturlig at straffepåstanden som en konsekvens blir relativ streng.

Saken tas opp til doms tirsdag, når bistandsadvokatene har prosedert og etter en runde med replikker.

