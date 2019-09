Klart for tøffe forhandlinger i Oslo - dette krever partiene

MDG har knallharde krav om mer makt i Oslo etter brakvalget.

MANGELSGÅRDEN (Nettavisen): Fredag klokken 12 startet forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne (MDG) og SV i Oslo om en ny byrådsplattform.

Etter MDGs brakvalg i Oslo, og Arbeiderpartiets store tilbakegang, ligger det an til endringer i maktbalansen i hovedstaden.

- Vi skal nå starte å forhandle, og jeg gleder meg veldig til det, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på vei inn til forhandlingene.

På spørsmål om hva som blir de største utfordringene, svarer han:

- Det skal vi finne ut av, så det kan jeg ikke peke på nå. Vi har god tid, sier Johansen, og viser til at de har frist på seg til å bli enige innen 23. oktober.

UTFORDRINGER: Byrådsleder Raymond Johansen sier han ser fram til forhandlingene med de andre rødgrønne partiene, men vil ikke peke på hva som blir de store utfordringene. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Han understreker samtidig at kommunebudsjettet har sine begrensninger.

- En viktig inntekt er eiendomsskatten for eksempel, for å få realisert veldig mange av de ønskene vi har, sier byrådslederen.

MDG vil ha mer makt

Før forhandlingene har MDG ikke lagt skjul på at de vil ha flere enn dagens to byråder. Og de ønsker seg tunge byrådsposter.

- Dersom vi blir nesten dobbelt så store, så skal vi ha mer innflytelse i byrådet og flere byrådsposter. Og da er byrådsposter som næring, kultur eller finans interessante for oss, sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Aftenposten før valget.

MDG styrket seg med 7,1 prosentpoeng, til en oppslutning på 15,3 prosent i valget.

MER MAKT: Miljøpartiet de Grønnes forhandlere har forventninger om mer makt i Oslo etter sitt brakvalg: Deres forhandlingsleder er Lan Marie Berg, og hun hadde med seg Einar Wilhelmsen, Hanna E. Marcussen og Sirin Hellvin Stav da forhandlingene startet fredag. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Byrådene de ønsker seg, er i dag alle styrt av Arbeiderpartiet, som gikk tilbake med 12 prosentpoeng, til en oppslutning på 20 prosent.

- Vi ser fram til forhandlingene mellom oss, Ap og SV. Folk liker at byen blir grønnere og bedre å bo i, og de vil ha mer. Nå er det vår jobb å omsette dette til enda mer grønn politikk for mindre biltrafikk, tryggere skole- og sykkelveier, og mer grøntområder og byliv. Vi skal bli verdens første storby uten klimagassutslipp, sier Berg før forhandlingsstart.

Borgen: - Store forventninger



Men også SV har varslet at de ønsker større gjennomslag i byrådet, etter at de gikk fram med 3,7 prosentpoeng, til en oppslutning på 9,1 prosent i valget.

Ordfører Marianne Borgen (SV) sier hun er spent.

- Jeg tenker at nå er det deilig at vi kommer igang. Jeg gleder meg til det, sier Borgen til Nettavisen og legger til:

- Jeg har store forventninger til at vi skal klare å forhandle oss fram til en radikal og tydelig politisk plattform, slik vi gjorde sist. For jeg tror noe av suksesskriteriet sist var at den var veldig konkret. Jeg tror vi skal komme i mål med en offensiv og god, felles politisk plattform, sier hun.

SYKLENDE: Ordfører Marianne Borgen (SV) ankom forhandlingene på sykkel. - Jeg har store forventninger, sier hun til Nettavisen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- SV har jo styrkte seg i valget. Vil dere kreve mer makt og eventuelt flere byråder?

- Først skal vi forhandle oss fram til en felles politisk plattform, som jeg tror vi vil klare, og så skal vi begynne å diskutere posisjoner. Så det tar vi ikke nå, sier Borgen.

SV med fire krav

SV har med seg fire hovedkrav inn i forhandlingen, får Nettavisen opplyst. Kravene er som følger:

* Ferdigstille AKS-reformen, med gratis aktivitetsskole for alle 1.-4 klassinger.

* Styrke kollektivtilbudet med fem- og ti minutterruter i rushtida over hele Oslo. Fem minutters avganger i indre by, og 10 minutters avganger i ytre by.

* Profittfri velferd. Alle private kommersielle sykehjem skal enten drives av kommunen eller ideelle organisasjoner. Ingen nye kommersielle barnehager, og at kommunen må ta over mer av det kommersielle barnevernet.

* En helt ny boligpolitikk i Oslo. Etablere boliger for vanlige folk som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet i dag. 1000 slike boliger i løpet av fire år.

FORHANDLINGSROMMET: I dette rommet skal de rødgrønne partiene sitter med sine forhandlingsutvalg fram til de er enige om en ny byrådsplattform for Oslo for de neste fire årene. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Tøffe forhandlinger

I flere av sakene er byrådspartiene svært så uenige, og det ligger derfor an til tøffe forhandlinger mellom de tre partiene.

Arbeiderpartiet mener blant annet at AKS-kravet fra SV, som er anslått å koste 225 millioner kroner, er for kostbart. Raymond Johansens og hans partifeller vil heller ikke gå med på MDGs krav om å øke bompengene med 700 millioner kroner i året.

Og mens SV vil ha hyppigere kollektivavganger, vil MDG prioritere å redusere billettprisene med 20 prosent. To forslag som er svært så kostbare.

Ap vil også kreve gjennomslag for sitt krav om gratis skolemat til alle skolebarn, og MDG har en rekke krav for å videreføre sin bilfrie sentrumspolitikk, med blant annet færre parkeringsplasser, flere sykkelveier, flere gågater samt å fjerne cruiseskipene.

SV vil dessuten øke eiendomsskatten, mens Ap vil beholde dagens modell.

MDGs Einar Wilhelmsen. Foto: MDG





Rødt eller Venstre?

Som Nettavisen har omtalt, så åpner også MDG for et samarbeid med Venstre. Det vil i så fall bety at de vraker Rødt, som har byrådets støtteparti de siste fire årene.

Flørten har fått Rødt til å reagere.

- Vi har sikret flertall for miljøpolitikken i Oslo i fire år. At MDG innleder samtaler med Venstre fremstår vel først og fremst som uryddig, sa Rødts førstekandidat i Oslo, Eivor Evenrud til Nettavisen tidligere i uka.

Hun advarte mot konsekvensene dersom Rødt dumpes av byrådet.

- Det vil være utrolig synd for velgerne om MDG nå snur 180 grader og river ned igjen det venstresida har brukt fire år på å rydde opp i, sa hun.

MDGs fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen, var imidlertid overrasket over reaksjonen.

- Vi har i hele valgkampen sagt at vi går til valg på fortsatt byråd med Ap og SV, men vi har aldri låst oss til hvilket støtteparti vi vil ha, sa Wilhelmsen til Nettavisen.

REAGERER: Rødts førstekandidat i Oslo, Eivor Evenrud, sa tidligere i uka at hun er overrasket over at MDG snakker om et mulig samarbeid med Venstre. Foto: Rødt

Store forskjeller

En hovedforskjell mellom å velge Rødt eller Venstre, er kampen mot de private driverne av velferden. Rødt krever rekommunalisering av private sykehjem og barnehager, mens Venstre vil ha en blanding av private og offentlige driver.

Venstre krever ifølge Aftenposten at:

* Mer ressurser til skolen og en freding av det frie skolevalget.

* En reduksjon i kollektivprisen.

* En «grønnere byutviklingspolitikk» som i større grad tar vare på grøntområder og småhusbebyggelsen med hager og trær.

* At private skal få slippe til i de kommunale tjenestene, eller slik Bjercke omtaler det: «at kvaliteten på tjenesten til folk skal være viktigere enn logoen på døren».

* En reduksjon av «den unødvendig eiendomsskatten».

Rødt, som styrket seg i valget til 7,2 prosent, har også varselet knallharde krav:

- Det ble litt vanskelig sist gang, da hadde vi 5 prosent. Nå får vi mye mer. Vi kommer til å stille tøffe krav, det er jeg helt sikker på, både når det gjelder å få hevet ut flere velferdsprofitører, bekjempe sosial dumping og få ned de enorme klasseskillene som er i Oslo, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Nettavisen valgnatta.

Blant annet vil de kreve Rødt kutt i husleien med 3000 kroner for kommunale boliger.

Disse skal forhandle

Forhandlingene skal foregå i ærverdige Mangelsgården i Oslo. De tre partiene har satt ned hver sin forhandlingsdelegasjon, og de som vil delta i forhandlingen er: For Arbeiderpartiet: Forhandlingsleder Raymond Johansen, Frode Jacobsen, Rina Mariann Hansen og Kamzy Gunaratnam.

For Miljøpartiet de Grønne: Forhandlingsleder Lan Marie Berg, Medlemmer: Einar Wilhelmsen, Hanna E. Marcussen og Sirin Hellvin Stav. For Sosialistisk Venstreparti: Forhandlingsleder: Sunniva Holmås Eidsvoll. Medlemmer: Marianne Borgen, Inga Marte Thorkildsen og Omar Samy Gamal.