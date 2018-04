Klassekampen: Norsk-trente opprørere kjemper mot Assad

Opprørere i Syria som angivelig er blitt trent av norske soldater, sier de nå først og fremst kjemper mot styrkene til landets president Bashar al-Assad.

– Jeg har helt fra starten vært klar på at jeg kjemper mot IS og Assad-styrker. IS er ikke borte, men er klart svekket. Nå er prioriteringen kampen mot Assad, deretter IS, sier Muhannad al-Talla til Klassekampen.

Han er øverstkommanderende for en opprørsmilits som kaller seg Den revolusjonære kommandohæren (MaT).

Opprørerne i denne gruppen ble trent av norske soldater i Tanf i den sørøstlige delen av Syria, ifølge al-Talla. Her ligger det en amerikansk militærbase.

– De trente oss her på bakken, sier al-Talla til Klassekampen på telefon fra Tanf.

Det norske Forsvaret har overfor avisa ikke ønsket å kommentere opprørslederens opplysninger.

I 2016 ble det besluttet at norske soldater skulle sendes til Jordan for å gi «trening, rådgivning og operativ støtte» til syriske opprørere i kampen mot ekstremistgruppa IS. Stortinget godkjent at soldatene også kunne rykke inn i Syria som en del av oppdraget.

– Gruppene vi trener opp, skal kun kjempe mot IS. De skal ikke kjempe mot regjeringsstyrkene, og de skal ikke sette fredsprosessen i fare, sa daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til VG.

Året etter meldte lokale syriske medier at norske soldater hadde gått inn i Syria i nærheten av Tanf.

Det norske Syria-oppdraget var preget av strengt hemmelighold, og regjeringen har sagt svært lite om hvilke grupper Norge har støttet. I mars i år ble mandatet til de norske styrkene i regionen endret slik at de ikke lenger har anledning til å gå inn i Syria.

(©NTB)

Mest sett siste uken