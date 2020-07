Klemmeråd fra FHI skapte full forvirring - dette sier de nå

Fredag meldte flere medier at du nå kan klemme vennene dine igjen, men FHI hevder at ting ble tatt noe ut av kontekst.

– Vi har vært ganske strenge i starten av utbruddet med at man skal holde én meter avtand til alle utenfor din egen husstand, men så lavt som smittetallet er nå tenker jeg det er greit å gi en klem til nære venner, sa overlege Are Stuwitz Berg i FHI til VG Nett, fredag ettermiddag.

Først og fremst var definisjonen «nære venner» vanskelig å tolke for mange. Er det noen du bor med? Er det bestevennen din som du ikke bor med, og hvor vedkommende møter mange andre ellers i hverdagen?

Fakta Fakta om koronautbruddet i Norge - per 3. juli 2020: ↓ * 251 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 53 prosent av alle døde er kvinner. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19. * 8.916 personer har fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved midnatt. Det er en økning på 22 nye tilfeller siste døgnet. * Gjennomsnittsalderen til dem som har fått påvist smitte, var torsdag 45 år. Det er 4.430 menn og 4.484 kvinner som har fått påvist smitte. * Ifølge FHI er smittetallet, som viser hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre, for perioden etter 20. april 2020 estimert til 0,7. * 15 koronapasienter er innlagt på sykehus. * Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse sør-øst 11, Helse Midt-Norge 3 og Helse vest 1. * To pasienter fikk torsdag behandling i respirator. Det er en økning på én. * I alt 225 pasienter hadde fram til fredag vært innlagt på intensivenhet. * 348.208 personer var fram til torsdag testet for koronavirus i Norge. 8.916 av de har testet positivt, altså 2,6 personer per 100 testede. (Kilder: Helsedirektoratet, FHI) (©NTB)

Klemme flere?

Nå har FHI kommet med en oppklaring rundt klemmerådene som gjelder.

- Det er ikke noe nytt råd fra FHI. FHI mener ikke det er greit med klemming med alle - ei heller med alle venner, skriver FHIs medievakt Anita Daae i en e-post til Nettavisen.

Selv definere hvem som er «nær venn»

FHI skriver videre at Are Stuwitz Berg aldri har sagt at man skal klemme alle venner.

- Han svarte at det er opp til den enkelte å definere sine nærmeste, og at nære venner kan inkluderes i dette, samt at smittefaren øker jo flere man klemmer.

- Han har også gjentatte ganger til VG-TV fremholdt viktigheten av å holde på de basale tiltakene om å holde en meters avstand, holde seg hjemme når man er syk og god håndhygiene, skriver Daae avslutningsvis.

Overfor NTB understreker FHI viktigheten av å opprettholde vanlige tiltak ved å holde seg hjemme når man er syk, praktisering av god håndhygiene og å holde en meters avstand.