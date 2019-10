Klemte og ga hverandre «high five» etter voldtekt

En video politiet har lagt ut på Twitter viser de to mennene klemme hverandre og gi hverandre «high five» etter å ha voldtatt en kvinne på et utested i London.

To italienske menn ble tirsdag 15. oktober dømt for voldtekt i Soho i London 25. februar 2017.

- Dagens resultat er det beste mulige etter en virkelig traumatisk opplevelse for offeret, som hadde fått store skader som gjorde at hun mistenkte at hun var blitt voldtatt, sier Rebecca Woodsford, som har etterforsket saken siden 2017.

Også Dagbladet har omtalt saken.

Filmet voldtekten

Offeret, som på tidspunktet var 23 år gammel, hadde vært på en nattklubb i Soho sammen med noen venner da voldtekten fant sted, ifølge en pressemelding.

I det som skal ha vært en lang og tøff etterforskning, skal politiet ha sett på overvåkningsbilder som viser mennene danse med offeret, som er tydelig beruset, ved 02.00-tiden, og at mennene sender henne mellom seg og kysser henne, kommer det frem i pressemeldingen. Gjerningsmennene og kvinnen skal ikke ha kjent hverandre fra før.

Mennene skal siden ha ødelagt låsen på et utstyrsrom, tatt henne med seg inn på rommet, og voldtatt henne, før de tar henne med inn på et toalett og forlater henne der.

Ifølge pressemeldingen på politiets nettsider har mennene også filmet voldtekten. De skal altså ha klemt hverandre, gitt hverandre «high five» og sammen sett på voldtekten på en av telefonene deres.

Måtte operere

Kvinnen skal ha blitt funnet på toalettet av ansatte på nattklubben omkring en time senere.

Hun skal ha vært i så ekstreme smerter at hennes romkamerat besluttet å tilkalle ambulansen etter at kvinnen hadde blitt hjulpet hjem. På sykehuset ble det besluttet at hun måtte opereres og det ble også startet en etterforskning da det kom frem at kvinnen hadde blitt voldtatt.

Ingen av de to mennene tilsto voldtekten, og har sagt at det dreide seg om frivillig sex. De vil senere få straffeutmåling i Isleworth Crown Court. Ifølge Dagbladet er strafferammen for voldtekt i England opp til 8 år.