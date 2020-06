Klimaendringer fører til edderkopp-eksplosjon

– Dette er jo riktig gøy, sier norsk zoolog.

Danske forskere har sjekket sammenhengen mellom snøsmeltingen på Grønland, der det ble satt varmerekord i april, og måten edderkopper formerer seg på.

I en studie nylig publisert i tidsskriftet «Proceedings of the Royal Society B», og gjengitt i blant annet The Independent, rapporterer forskerne om et unikt funn:

Ulveedderkopper har begynt å produsere ikke bare én, men to eggsekker.

Dette er et fenomen som man frem til nå bare har observert i litt varmere breddegrader. Forskerne, som har fulgt edderkoppene tett helt siden 1996, mener dette er et tegn på at at de åttebeinte klarer å tilpasse seg de nye, varmere arktiske forholdene.

– Dette er jo riktig gøy, utbryter zoolog Bøckman til Nettavisen.

– Når miljøet endrer seg så vil hvilke dyr som trives hvor også endre seg, sier han.

Zoologen forteller at man ser dette i Norge også, med skogen som kryper oppover fjellsiden - som gir mer plass til for eksempel rødrev.

– Det er ikke sånn at alt blir sjeldnere med temperaturendringer, det er også noen dyr og planter som vil bli vanligere, sier Bøckman.

ULVEEDDERKOPP: Det er denne arten av edderkopp som er forsket på, og den finnes også i Norge. Foto: Glenn Halvor Marka (Artsdatabanken)

Han forteller at den danske edderkoppforskningen ikke er noe man har sett tidligere:

– Men det henger jo sammen med alt annet vi har sett - at de økologiske grensene flytter seg nordover når temperaturene øker.

GLAD: Zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum fryder seg over edderkoppnyheten fra Danmark. Foto: (Naturhistorisk museum / UiO)

Flere egg kan også bety flere edderkopper:

– Det kommer an på om det er nok mat til dem. Gjør varmen og fuktigere vær at det blir mer mugg og råte i jordbunnen? Sannsynligvis. I så fall blir det mer springhaler som lever av dette her, og da blir det også mer edderkopper som spiser springhaler, forklarer Bøckman.

Man skal ikke langt sør for å oppleve en langt rikere insektfauna, ifølge Bøckman:

– Hvis du går og tar en spade jord i Tyskland, og sammenligner det med en spade jord i Finnmark, så ser du at det er mye mer liv i Tyskland, men dette vil flytte seg lengre nordover, sier zoologen.

Ifølge Artsdatabanken er ulveedderkoppene spredt over hele Norge, og svært dyktige jegere:

«De lager ikke fangstnett, men jakter aktivt på bakken. Ulveedderkopper er godt egnet til jakt ettersom de har godt syn og er kvikke i bevegelsene, i tillegg til at de er i stand til å hoppe ganske langt.»

Til de som ikke måtte være så begeistret for gladnyheten vedrørende vordende edderkoppmødre har Bøckman følgende beskjed:

– Edderkopper spiser for eksempel flått, så stå på, edderkoppene!