Klimaforsker: - Oslo-sommeren er 12 dager lenger enn før

Tross en litt kjølig start, så har vi mer sommer enn tidligere, ifølge Meteorologisk institutt.

Pride-feiringen har i Oslo lørdag vært preget av både god stemning og sol, men sommeren har nok så langt kunne oppleves som noe kjølig.

Ifølge Meteorologisk Institutt kan vi imidlertid merke klimaendringene i hovedstaden, i form av en langt lengre sommer enn tidligere.

I en pressemelding skriver nemlig de at sommeren i år varer fra 6. mai og helt til 26. september i Oslo, om vi bruker en klimatologisk definisjon. Det betyr at i denne perioden er den normale døgnmiddeltemperaturen over 10 grader, og tidligere strakk denne perioden seg kun fra 12. mai til 20. september.

Klimaforsker ved Meteorologisk Institutt, Ketil Isaksen, har sammenlignet normalperioden 1961-1990 med de siste 30 årene, 1989 til 2018.

– Sommeren har altså blitt tolv dager lenger, og gjennomsnittstemperaturen er 1,1 grader høyere når sommeren er på sitt varmeste. Varmetoppen kommer også i gjennomsnitt noen dager senere enn før, ifølge Isaksen.

Klimaforsker Ketil Isaksen. Foto: Meteorologisk Institutt

Ifølge pressemeldingen skyldes endringene en kombinasjon naturlige svingninger og forsterket drivhuseffekt, og temperaturutviklingen i Norges hovedstad skal ha flere likhetstrekk med den globale temperaturøkningen, som ifølge klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk Institutt i hovedsak er forårsaket av mennesker.