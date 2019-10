Klimakrisa skaper klasseforskjeller

Klimakrisa vil forsterke forskjellene mellom fattig og rik, by og distrikt, nord og sør. Kampen mot klimakrisa er en kamp mot urettferdighet.

Av Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn Ungdom



Derfor bommer Johanne Askedal når hun hevder at MDGs politikk vil skape større klasseforskjeller. I et leserbrev i Nettavisen kritiserer hun vårt forslag om å trappe opp klimabistanden til utviklingsland.

Vi er alle Lotto-vinnere

Vi har vunnet i Lotto, vi som er født i Norge. Ikke bare bor vi i et samfunn med politisk stabilitet, små forskjeller og masse penger. Vi bor også på en flik av jordkloden som i noe mindre grad vil bli rammet av katastrofale klimaendringer. Hundrevis av millioner av mennesker kan være på flukt fra klimaendringer i 2050. Det kommer sannsynligvis ikke til å være oss.

Samtidig er vi blant dem som har mest skyld i klimakrisa. Norge er verdens 7. største eksportør av Co2-utslipp. Som Askedal helt riktig påpeker, har vi tjent oss rike på fossil energi. Det gir oss både et moralsk ansvar og økonomiske muskler til å bidra mer i klimadugnaden.

MDG foreslår å overføre 65 milliarder årlig fra Oljefondet til FNs grønne klimafond. Dette er ett av tre krav fra norske klimastreikere som vi har tatt til Stortinget.

Vil ikke bruke oljepenger over en lav sko

Tallet 65 milliarder er ikke hentet fra løse luften: En rapport fra Stockholm Environment Institute, på oppdrag fra blant andre Kirkens Nødhjelp og Naturvernforbundet, har utredet hva som er Norges rettferdige andel av de nødvendige utslippskuttene. Skal vi begrense oppvarmingen til 1,5 grader, må Norge bidra til utslippskutt tilsvarende 430 prosent av våre egne utslipp. Mye av dette kan oppfylles ved å betale for utslippsreduksjoner i andre land.

MDG er ikke et parti som vil bruke oljepenger over en lav sko. I likhet med Askeland mener vi at det bør være høy terskel for å tappe fra Oljefondet, nettopp fordi det er forbeholdt fremtidige generasjoner. Men for fremtidige generasjoner er det lite som er viktigere enn å stanse klimakrisa. Ekstremvær, krig, hungersnød, massemigrasjon og kollaps i verdensøkonomien er mer alvorlige framtidsutsikter enn å måtte finansiere velferdsstaten over skatteseddelen.

Politisk vilje bekjemper ulikhet

Å hjelpe verdens fattige land med å møte en krise som vi rike land har skapt, det handler nettopp om å bekjempe globale forskjeller. Hvis klasseforskjellene i Norge øker i fremtiden, vil det ikke være fordi rike land anstrengte seg for å stanse klimaendringene. Det vil være fordi vi mislyktes med fordelingspolitikken og lot enkeltpersoner og selskaper bygge opp stadig større formuer mens gjennomsnittsnordmannen satt igjen med mindre. Uavhengig av oljepenger er det et politisk valg om man vil bekjempe ulikhet.

Askeland mener at MDGs politikk mangler konsekvensanalyse. Det som mangler konsekvensanalyse er vel snarere å mene at Norge blir et fattig og stusselig land hvis vi handler mot klimakrisa.

Smarte hoder, rettferdig fordeling, rikelig med naturressurser og ikke minst et trygt og stabilt klima skal sørge for at Norge er et godt land å bo i også for generasjonene etter oss.