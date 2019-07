Klimakrisen fører til angst hos enkelte unge

For noen blir bekymringen for klimakrisen så stor at de får angst og oppsøker psykolog. Klimapsykolog mener angsten er et tegn på at man bryr seg om kloden.

For danske Isabella ­Seedorff (19) førte eksistensiell bekymring for klimaet og klodens fremtid til at hun ble diagnostisert med depresjon. Hun er ikke alene, skriver Vårt Land.

– Jeg har blitt oppringt av flere unge folk som søker hjelp. Noen av dem er livredde for at verden skal brenne opp eller at vi skal drukne i flom på grunn av klimaendringene. Mange av disse er utrolig smarte. De har lest mye og kjenner fakta som tyder på at vi går mot en krisesituasjon, sier Simon Elsborg Nygaard ved Aarhus universitet.

Han forsker på de psykologiske aspektene ved klimakrisen. Han ønsker å gi håp for fremtiden til dem som opplever klimaangst.

– På kort sikt råder jeg dem til å oppsøke et fellesskap som ser noenlunde likt, men mer ­håpefullt, på verden.

Klimapsykolog Per Espen Stoknes sier depresjon og angst gjerne blir sett på som noe feil eller sykt, men han vil heller se på det som et diplom.

– Det viser at du er et menneske som bryr deg om jorden, og at du er i stand til å reagere som menneske ved å ta inn over deg alvoret med hva vi faktisk gjør med jorden vår, sier Stoknes.