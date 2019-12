Klimastreikerne skulket skolen og brølte for klima. De kan bli Årets navn i Nettavisen

Tina Razimafimby Våje (16) var en av de første som tok initiativ til at unge i Norge måtte reise seg for klima. Det ble til en bevegelse som preget 2019.

- Jeg ble så frustrert over klimaproblemet, og siden jeg ikke kunne stemme eller faktisk bestemme, så ville jeg påvirke de som bestemmer, sier Tina Razimafimby Våje (16). I januar 2019 var hun blant de som tok initiativ til å streike for klima i Norge. Siden har de blitt tusener.

Juryen i Nettavisen skriver om denne kandidaten: «Denne kandidaten er egentlig de mange tusen barn og unge i hele Norge, som streiket for å brøle høylytte protester mot mangel på tiltak for å redde jorden fra klimaforandringer. I Norge ble 2019, ifølge Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), det året da nordmenn begynte å bli mer åpne for å redusere eget forbruk for å redde klimaet. Vi tror at klimastreikene er en viktig årsak til dette vannskille».

Nå er det opp til leserne å avgjøre. Avstemning starter fredag denne uken, og avsluttes ved midnatt på julaften (natt til 1. juledag). Vinneren av Årets navn blir presentert nyttårsaften. De andre kandidatene er:





Forhistorien

Etter at Greta Thunberg startet sin skolestreik utenfor Riksdagen i august 2018, holdt Natur og ungdom 11 mindre skolestreik rundt om i Norge i september samme år.

- Vi samlet omkring tusen mennesker. Så gjorde vi ikke så mye mer med skolestreikene, forteller leder Gaute Eiterjord i Natur og ungdom til Nettavisen.

I januar 2019 gikk titusener i skolestreik i Tyskland, Belgia og Sveits, og mange i Norge følte at også oljenasjonen Norge måtte bli med. En av dem, var 16 år gamle Tina fra Østfold.

MED GRETA: Her er Tina Razafimandimby Våje (foran i midten) sammen med blant andre Greta Thunberg (til høyre) i Stockholm.

- Tina og et par andre tok kontakt og lurte på om vi ikke skulle gjøre noe, forteller Eiterjord.

- Jeg sendte e-poster til ulike organisasjoner og spurte om vi ikke skulle planlegge skolestreik i Norge, forteller Tina.

Natur og ungdom holdt det første møte mellom initiativtakerne og flere ungdomsorganisasjoner.

- Vi satte en dato: 22. mars og begynte å mobilisere. Etterhvert kom flere og flere med, forteller Eiterjord. Etter dette, ble det arrangert mange streiker rundt om i landet av mange engasjerte unge.

Brølet

En annen som som ønsket å gjøre noe i Norge da de demonstrerte for klima i Europa, var Even Nord Rydningen. Han tok initiativ til et brøl som skulle samle unge, gamle, rike og fattige.

- Vår målgruppe var den travle, trauste nordmann- og kvinne. Det er bredden som er avgjørende for å vinne klimakampen. I begynnelsen av 2019 visste vi ikke at dette skulle bli året med vanvittig store markeringer rundt i verden, sier Rydning.

I august slo Klimabrølet seg sammen med skolestreikerne i en diger markering utenfor Stortinget i Oslo 30. august. «Klimabrøl» ble årets ord 2019.

- Vi har definitivt bygd opp et press som vi ikke har sett maken til. Vi har løftet klima til å bli et tema alle bryr seg om og som blir diskutert rundt middagsbordet. Et tema politikerne må ta stilling til, sier Tina.

2020

- Blir det mer klimastreik i 2020?

- Det er foreløpig ikke planlagt flere skolestreiker, og det er ikke sikkert at streikene er det beste virkemiddelet, sier Tina og fortsetter.

MOT KLIMAENDRINGER: Tina Razafimandimby Våje var en av initiativtakerne til klimastreikene i Norge, og har snakket høyt for kravet om endring under flere arrangementer.

- Vi vil fortsette å presse på, for endringene er ikke her. Norge har sagt vi vil øke ambisjonene på klimamålene, men man legger ikke opp til det. Ord er ikke nok, sier Tina, som mener at oljenasjonen først og fremst må begynne å redusere oljeproduksjonen.

- Vi må sette en sluttdato og starte utfasing. Hvis Norge, som har verdens beste forutsetninger, ikke går foran som et godt eksempel, hvem skal gjøre det da? spør hun retorisk.