Klovn. Hold kjeft: - Biden gjorde det han måtte

Joe Biden ble avbrutt såpass mye at han til slutt ba USAs president om å holde kjeft.

Natt til onsdag norsk tid ble den første av i alt tre planlagte presidentdebatter avholdt i Cleveland i Ohio.

President Donald Trump og utfordrer Joe Biden, som er de eldste deltagerne som noensinne har vært med i en amerikansk presidentdebatt, mislykkes i å holde en sivilisert tone overfor hverandre.

Den første presidentdebatten var en kaotisk halvannen time med to aldrende menn som pratet i munnen på hverandre og omtalte hverandre på nedsettende vis. Enkelte kommentatorer har omtalt seansen som gjørmebryting.

Moderator Chris Wallace maktet heller ikke å holde en stram regi, mye takket være gjentatte avbrytelser.

CNNs profilerte TV-anker, Wolf Blitzer, sier han ikke ville blitt overrasket om dette ble den siste presidentdebatten i 2020, og at de to andre planlagte debattene blir avlyst.

Mens president Trump gikk til direkte angrep på et familiemedlem av Biden og kom med flere ubegrunnede påstander som at to millioner ville dødd av covid-19 hvis Biden hadde vært president – gikk Biden så langt på direkten at han kalte USAs president for en klovn og ba ham til og med å «holde kjeft» ved en anledning.

- Gjorde det han måtte

- I det store og det hele gjorde Biden det han måtte gjøre. Han er tross alt eldre, så han hadde noen øyeblikk hvor han virket litt tilbaketrukket, sier styreformann i Democrats Abroad Norway, John Roth, til Nettavisen.

- Men stort sett presset han Trump på argumentasjon og plasserte ham på offensiven. Biden kom under huden på ham og han fikk ham til å gå etter hans familie på en grov måte. Biden prøvde i det minste å få fram noen politiske poeng. Trump hadde ikke noe politikk å snakke om. Han bare overdøvet Biden med avbrytelser, snakking og roping, sier Roth.

- Men Biden bevarte roen, fikk fram poengene han måtte få fram og fikk soudnbitsene han ønsket. Presidenten kom inn med altfor høy temperatur, og den forble altfor høyt, noe som resulterte i at Bidens opptreden nesten ble irrelevant, sier Roth.



- Historiens verste

Den mangeårige USA-eksperten Svein Melby omtaler debatten som den verste i historien.

- Historiens verste presidentdebatt, takket være Trump, men Biden gjorde det han var ute etter, viste at han fortsatt er kapabel til å fungere som president. Dermed gjorde denne debatten ingenting for å endre trenden i valgkampen. Biden sitter på en sikker ledelse, og seiler mot valgseier 3. november, skriver Melby i et Facebook-innlegg.