Knallhard beskjed fra Aps fylkesledere: «Helt ræva» og «dritmåling»

Arbeiderpartiets katastrofemåling sender sjokkbølger gjennom partiet. Men alle står fjellstøtt med partileder Jonas Gahr Støre.

Det ble en real blåmandag for Arbeiderpartiet etter den nye sjokkmålingen hvor partiet er nede på 17,5 prosent, og blir dermed Norges tredje største parti.

Partiveteranen og tidligere statsråd Thorbjørn Berntsen (85) har slått alarm, og peker på sin egen nevø, byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som mulig arvtager for partileder Jonas Gahr Støre.

Les mer: Ulmende oppgjør mot Støre: Peker på nevøen

– Er helt ræva

Nettavisen har tatt kontakt med alle fylkeslederne i Arbeiderpartiet om krisemålingen. Dommen er knallhard.

– Det tallet er helt ræva. Det er ingen grunn til å prøve å vri seg unna fakta på det. Det er på ingen måte noen grunn til å være fornøyd. Så vi er nødt til å bare jobbe på og heve oss, for det tallet er langt under der vi skal ligge, slår fylkesleder i Østfold Arbeiderparti, Stein Erik Lauvås, fast.

Men det er imidlertid ingen gehør hos fylkeslederne i partiet for å bytte ut ledelsen, som skal velges på ny når Arbeiderpartiet møtes til landsmøte i vår.

– Partiveteran Berntsen har tatt til orde for å bytte ut partilederen. Har Jonas Gahr Støre din fulle tillit?

– Ja, Jonas har min fulle tillit. Han er valgt av landsmøtet og er vår statsministerkandidat. Han kommer til å bli en god statsminister. Min oppfordring er at vi står sammen, og at vi løfter i flokk. Det å begynne å peke på en lederdebatt nå, er feil fokus, mener Lauvås.

Les mer: Ny Ap-måling: – Er helt katastrofe. Jeg kan nesten ikke skjønne at det er mulig

– Hvorfor går det så dårlig med Ap?

– Det er egentlig et jævlig godt spørsmål. Det er flere forklaringer på det, men jeg tror egentlig at det ikke er noen som får gjort noe med det enn oss selv. Det betyr at vi må holde stødig kurs for det partiprogrammet vi har, og det vi får etter landsmøtet. Vi må rett og slett bli flinkere til å komme ut, og å få våre løsninger fram. Jeg tror ikke vi har vært flinke nok til å fremheve de forslagene vi har hatt, sier han.

Kommentar: Ap utfor stupet - kan miste massive fordeler

Skylder på korona

Lauvås mener det uansett er på høy tid å bytte ut Erna Solberg (H) som statsminister. I motsetning til Arbeiderpartiet går Høyre fram på målingen, til 24,3 prosent.

Han vedgår samtidig at koronakrisen ikke jobber for Arbeiderpartiet.

– Vi har en regjering som de siste 10 månedene har kunnet styre sine egne pressekonferanser og fått oppslag i beste sendetid. Så klart det også gjør noe med oppmerksomheten mot regjeringssjefen og Høyre. Det ser vi også i andre land der regjeringen hevder seg når krisen har kommet. For tilliten til folk øker i en krise for de som styrer landet, og slik er det her også, sier han.

– Hvem bør overta som partileder den dagen Støre gir seg?

– Det får vi ta da. Jeg registrerer med glede at det er veldig mye flinke folk i Arbeiderpartiet, så det er jeg ikke bekymret for, svarer Lauvås.

– Hva med Raymond Johansen?

– Jeg nevner ikke navn, men det er mange flinke folk i Arbeiderpartiet.

– Dritmåling

Også fylkesleder Kristina Nilsen i Finnmark Arbeiderparti mener det er en «dritmåling», men har ikke rom for noen lederdiskusjon.

– Det er ikke aktuelt å ta opp lederspørsmålet, svarer hun kort.

– Hva må da gjøres for å reise Arbeiderpartiet igjen?

– Vi har en enorm jobb foran oss. Det er en dritmåling. Den jobben er vi innstilt på å ta. I Finnmark må vi sette fokus på viktige saker som regionreformen, sentraliseringskonsekvensene og vi må ha en politikk som legger til rette for aktivitet og ringvirkninger i hele fylket, sier hun.

Les mer: Sjokkmåling for Arbeiderpartiet - Sp til nye høyder

Den eneste som ikke vil svare på spørsmål om lederspørsmålet, er leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Per Vidar Kjølmoen.

– Det har jeg ingen kommentar til overhodet. Ha en god dag, sier han og legger på når Nettavisen ringer.

Det er også flere tall som ulmer under overflaten i Arbeiderpartiet. I VGs statsministermåling er det Erna Solberg som gjør rent bord. 41 prosent foretrekker den sittende statsministeren, mot 24 prosent for Støre, og 18 prosent foretrekker Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum.

– Partilederen ikke noe stort tema

Etter at Jonas Gahr Støre tok over som partileder i 2014, oppnådde partiet over 40 prosent på målingene, og ville da fått 77 representanter på Stortinget. Siden har det sakte men sikkert gått nedover. Nå ligger snittet på under halvparten, med 19,4 prosent i snitt i januar og 36 representanter på Stortinget.

Flere av fylkeslederne tar selvkritikk på at partiet ikke har vært tydelig nok på å få frem egen politikk.

– Nå er ikke jeg noen valgforsker. Jeg kan ikke gjøre annet enn å prøve å føre en god Arbeiderparti-politikk her i byen, men det er tydelig at vi ikke når helt fram til velgerne som bør kunne stemme på oss. Så vi må stå på og utvikle god politikk og få fram at der Arbeiderpartiet styrer skjer det mye bra, sier fylkesleder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti til Nettavisen.

Kommentar: Halvhjertet vaksinekritikk fra Arbeiderpartiet - er uklare på om Norge bør snike i vaksinekøen

– Har Jonas Gahr Støre din fulle tillit, og støtter du gjenvalg av ham på landsmøtet?

– Nå skal det settes ned en valgkomité, og så skal partiet ha sine prosesser. Jeg er også på valg, og alle som er på valg må tåle at det blir diskusjon om vårt lederskap. Men jeg opplever ikke at det er noe stort tema i partiet i dag om partilederen, sier Jacobsen.

Også han karakteriserer 17,5 prosent som alvorlig for partiet:

– Det er selvfølgelig dramatiske tall vi ser nå, sier han, og legger til:

– Men jeg har tro på at vi skal vise hva Arbeiderpartiets politikk kan bety for landet, og at vi kan løfte oss. Det er bare å stå på det.

- Velges ikke av målinger

Fylkesleder Anita Ihle Steen i Innlandet Arbeiderparti, ønsker heller ingen lederdebatt nå:

– Det er partiets landsmøte som velger leder i Arbeiderpartiet. Meningsmålinger går opp og ned i den politiske verden. Ledere velges ikke hver gang det er meningsmåling, sier hun til Nettavisen, og samtidig påpeker:

– Oppslutningen meningsmålinger vi ser nå er vi slett ikke fornøyd med og det motiverer for innsats til å øke oppslutningen fram mot valget. Det er valgresultatet som er avgjørende for hvem som skal styre landet vårt og gi oss det samfunnet vi ønsker oss.

Støtte får Støre også fra sin fylkesleder i Agder, Abel Cecilie Knibe Kroglund.

– Jeg støtter Jonas fullt ut, og mitt inntrykk i partiet er at han har bred støtte. De fleste av oss bretter opp ermene og jobber med politikk, sier hun.

Senterpartiet større

Mange av Aps velgere stjeles nå av nettopp partiet de vil samarbeide med i regjering, Senterpartiet. I målingen til Nationen og Klassekampen, er Senterpartiet hele fem prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet, med en oppslutning på 22,6 prosent.

– Hvordan blir det å samarbeide med Senterpartiet i regjering om de blir større enn Arbeiderpartiet?

– Vi har klargjort alternativet vi går til valg på fra Arbeiderpartiet, og i det er politiske partier det er naturlig for oss å samarbeide med. Vårt klare mål er regjeringsskifte og Jonas Gahr Støre er vår statsministerkandidat, sier fylkeslederen i Innlandet, uten at hun eller andre fylkesledere ønsker å kommentere det ytterligere.

– Folk vil ha en ny regjering. Vi går til valg på en rødgrønn regjering fordi vi vet det funker bra, sier Knibe Kroglund til det samme spørsmålet.

Stortingsvalget avholdes den 13. september.

Reklame Supertilbud: 15 GB til kun 299 kroner i måneden