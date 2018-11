Økning for Arbeiderpartiet etter abortkamp

Kvinneandelen blant Aps velgere har steget til 57 prosent etter at partiet gikk ut mot Erna Solbergs abortfrieri til KrF, viser Dagens Næringslivs nye måling.

Kvinnene har i årevis utgjort en flertall blant Arbeiderpartiets velgere, men falt drastisk etter varslingssakene mot Trond Giske i vinter. Nå viser DNs måling at trenden har snudd, i en periode hvor partiet har stått i front mot å endre abortloven.

Tallene fra avisa viser at kvinneandelen fra januar til og med oktober i år var på 51 prosent. Nå har tallet steget til 57 prosent, noe som er et høyere nivå enn på flere år.

– Det er mange som er urolig og bekymret for hva slags endringer Høyre vil gjennomføre i abortloven, samtidig som folk er trygge på hvor Ap står, at vi er på lag med kvinnene og deres rett til å bestemme over egen kropp, sier nestleder Hadia Tajik.

Samtidig ønsker hun ikke å konkludere med at abortsaken er årsaken til økningen.

– Det er riktig at vi hadde et lavere nivå i vinter, men jeg vil være forsiktig med å si hva årsaken var. Det var en turbulent tid for oss, som også gjenspeilte seg i målingene, sier Tajik.

