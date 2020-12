Knivoffer i Oslo lagt i respirator – politiet søker mørkhudet gjerningsmann

Mannen i 30-årene som ble knivstukket i Oslo sentrum tirsdag ettermiddag, ble operert tirsdag kveld og lagt i respirator, opplyser politiet til NRK.

Fungerende seksjonsleder Knut Jensen i Oslo-politiets drapsseksjon opplyser dessuten til kanalen at ingen er pågrepet.

Offeret skal være påført flere knivstikk.

Oslo-politiet meldte om knivstikkingen på Twitter like etter klokken 12 tirsdag. Politiet rykket ut til Storgata midt i Oslo sentrum med flere patruljer etter melding om at en person var knivstukket på åpen gate.

Les også: Jan Bøhler ble vitne til aksjonen på Furuset: – Politiet bør ha flere fysiske kontroller

– Vi søker fortsatt etter gjerningsmannen, som er en mann, rød parkas jakke, sort Adidas bukse med hvite striper og hvite sko, var meldingen fra Oslo politidistrikt tidligere tirsdag ettermiddag.

Da VG var på åstedet tirsdag, sa innsatsleder Tomm Berger at politiet foreløpig ikke visste identiteten til den angivelige gjerningsmannen.

– Det holder vi på å etterforske oss frem til, og vi søker også aktivt etter ham med mange patruljer. Personen vi leter etter er mørk i huden, og rundt 170–175 cm høy, sier Berger til VG.

Les også: Person slått til blods med glass i Oslo

Operasjonsleder i Oslo-politiet, Gjermund Stokkli, uttalte følgende til Avisa Oslo om gjerningsmannen:

– Vi har en grei beskrivelse, men vi har ikke en navngitt mistenkt. Vi gjør kriminaltekniske undersøkelser på stedet og avhører vitner.

Hendelsesforløpet er fortsatt ukjent, men ifølge seksjonsleder Knut Jensen tyder ingenting på at knivstikkingen var et tilfeldig angrep. Han bekrefter at mannen er tidligere kjent av politiet, men foranledningen til angrepet er ukjent.

Les også: Var psykotisk da han angrep tilfeldige ofre på gata i Oslo - dømmes ikke til fengsel

Jensen ber publikum som har informasjon om hendelsen, om å ta kontakt med politiet på epost til kriminalvakten.oslo@politiet.no, eller på telefon 22 66 99 66.

Reklame 10 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin