Knivstikking i Sandnes - to menn pågrepet

En ung mann er sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket i Sandnes.

- Klokken 19.18 fikk politiet melding om en knivstikking i nærheten av rutebilstasjonen. Fornærmede er en ung mann som ble skadet i nedre del av kroppen. Han er kjørt til Stavanger Universitetssykehus og tilstanden er foreløpig ukjent, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Like før klokken 20.30 opplyser politiet at to menn har blitt pågrepet.

- Politiet var bevæpnet i søket etter gjerningspersonen. Etter kort tid ble to menn i 20-årene pågrepet i nærheten av sentrum. De er nå siktet i saken og blir innsatt i arrest. Politiet er i gang med etterforskning av saken.

- Det er en patrulje på sykehuset som snakker med den skadde, og prøver å finne ut hva som har skjedd, sier operasjonsleder Jostein Reiestad til Stavanger Aftenblad lørdag kveld.