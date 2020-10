Knivstikkingen i Troms oppklart - barn har meldt seg som gjerningspersoner

Gjerningspersonene fra knivstikkingen på Tromsøbrua tirsdags morgen har meldt seg til politiet.

– Selv om det gjenstår etterforskning rundt blant annet motiv, hendelsesforløp og kriminaltekniske spor, så regner vi saken som oppklart, sier leder for etterforskningsseksjonen Lene Fabek ved Tromsø politistasjon i en pressemelding.

Politiet i Tromsø gikk onsdag ut med video av to personer som var etterlyst etter en knivstikking. Videoen ble samme kveld slettet da personene viste seg å være mindreårige. Samtidig gikk politiet ut og understreket at de ikke lenger etterlyste vitner.

– Det er snakk om to mindreårige gutter. Hvorvidt de har opplysninger i saken er for tidlig å si nå i kveld, vi vil først gjennomføre formelle avhør i morgen, sa Fabek i går.

Politiet bekrefter i dag at gjerningspersonene som har meldt seg er under den kriminelle lavalderen på 15 år, men har foreløpig ikke bekreftet at det er de to på videoen som er gjerningspersonene.

Politiet følger nå opp saken med gjerningspersonene, foreldrene og barnevernet.

Vekteren fra Securitas ble knivstukket på Tromsøbrua rundt klokken 5 tirsdag morgen i forrige uke. Han kontaktet selv politiet om hendelsen og er blitt avhørt av politiet etter at han ble operert på sykehus.

– Han forteller at han var på vei over brua mot Tromsø da knivstikkingen skjer. Han springer ned tilbake samme veien han kom og til Skjernes-kiosken, der han får ringt oss. De to gjerningspersonene løper etter ham mot Tromsdalen, forteller Fabek til Nordlys.