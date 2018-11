Knut Arild Hareide går av hvis han taper

KrF-leder Knut Arild Hareide trekker seg hvis han ikke får flertall for sitt syn.

GARDERMOEN (Nettavisen): KrFs skjebnemøte startet klokken 11.

Planen er at de 190 delegatene innen klokken 18.30 skal ha avklart veien videre.

KrF-leder Knut Arild Hareide klargjorde lederspørsmålet like etter klokken 12.

- 28. september fortalte jeg hvilken kurs jeg ønsker for partiet, hva jeg mener er rett for KrF og partiet. Det er ikke rett for partiet at jeg leder det videre dersom landsmøtet velger en annen kurs enn den jeg anbefaler, sa Hareide fra talerstolen.

- Jeg fortsetter ikke som KrF-leder hvis ikke mitt flertall vinner frem. Det er ikke riktig at jeg blir sittende som partileder hvis landsmøtet velger en annen kurs, sa Hareide.

- Detter er ingen avskjedstale

Denne avklaringen var ventet. Men så sent som torsdag kveld ønsket ikke KrF-toppen å kommentere sin fremtid. Han ønsket heller ikke å si noe om hans fremtid som KrF-leder ville bli en del av innlegget til landsmøtet.

Fredag var han krystallklar.

- Dette er ingen avskjedstale, dette landsmøtet er ekstraordinært. Hvis dere følger meg velger dere det beste for partiet, den beste muligheten for størst mulig gjennomslag handler om en ny retning for landet.

- Jeg håper flertallet vil følge mitt råd. Jeg tror hvis dere følger mitt råd, så velger dere det beste for partiet, for landet. Det handler om en ny retning for landet, sa partilederen.

101 delegater ga flertall og grønt lys til å stemme over alle tre alternativer samtidig, men hemmelig og skriftlig. Det betyr flertall for landsstyrets kompromissforslag.

- Kjenner ansvar for å rydde opp

Før Hareide slo fast at han trekker seg dersom det blir nederlag på årsmøtet, understreket han at prosessen om veivalg ikke handlet om ham som person.

- Vi er samlet for å gjøre et retningsvalg, ikke ledervalg. Mange har krevd en klargjøring om min fremtid. Det mest ryddige er å gjøre dette klart for dere alle. Jeg kjenner et ansvar for å rydde opp i saken. Sentralstyret og stortingsrepresentantene er godt kjent med hva jeg tenker, sa Hareide før han meddelte konklusjonen.

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan er blant dem som har kjempet for en åpen votering, «for å hindre mistenksomhet og mistenkeliggjøring» om hvem som eventuelt kommer til å stemme annerledes enn det de er valgt på grunnlag av.

Grøvan sluttet seg imidlertid til landsstyrets avgjørelse torsdag, fordi han samtidig fikk gjennom et forslag om ny stemmerekkefølge, som gjør at hans opposisjonsforslag blir stemt over samtidig som forslagene om å gå inn i regjering enten på borgerlig eller rødgrønn side.

For partileder Knut Arild Hareide og de røde delegatene var det viktig med en hemmelig avstemning. De mener det øker mulighetene for at noen av de blå eller gule delegatene bytter til rød side og sier ja til samarbeid med Ap og Sp.

Før avstemningen har 99 delegater varslet primær eller sekundær støtte til blått alternativ, mens 90 delegater vil primært eller sekundært til venstre. Fem blå-gule delegater må dermed bytte side dersom rødt alternativ skal få flertall.

